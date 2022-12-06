就是青春︱洪韻騏唱高音驚現「牧童笛手」　直指梁樂童係一大勁敵

HOY TV選秀節目《就是青春》進行得如火如荼，上星期林曉蕙（Candice）及阮偉倫（阿倫）被淘汰後，今個星期進行新一輪淘汰賽。12強參賽者在全新的舞台比併，並由泳兒（Vincy）擔任今輪淘汰賽的「星級樂迷」，競逐最後5強席位，務求奪得12月18日的決賽入場券。

新一輪賽制以個人淘汰賽進行「一曲兩唱」對決，由現場樂迷二選一投票，而最矚目對戰要數「好姊妹」對決，由頂頭大熱之一的「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy）對梁樂童（Stephanie）。

在早前熱身賽中，Stephanie率先贏得第一名，故昨晚（5日）獲製作組「獎勵」一次特別演出的機會，安排與「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）進行「父女合唱」，於節目中演繹歌曲《假使世界原來不像你如期》。Stephanie表示首次跟明星合唱，緊張到出晒手汗，覺得這首歌的意思正表達她曾經歷很多不快的事，幸得陳柏宇帶她走出黑暗，兩人合唱時，台下觀眾看得非常投入，唯獨失落熱身賽的Wincy欣賞表演時則目無表情。

明晚（7日）「炎明熹勁敵」洪韻騏與梁樂童則被安排對決，合唱《你就不要想起我》，二人既是唱得之人，而且分屬好友，賽前訪問，她們皆異口同聲指，對對方的第一印象都是：「我應該唔會同呢個人做朋友！」但認識後，二人感情卻愈來愈好，洪韻騏指：「樂童一開始有啲唔起眼，但後尾發現佢觀眾緣好好，而且唱歌亦進步好多，係一大勁敵。」

賽後泳兒則讚洪韻騏聲線入咪，聲音好聽亦有技巧，不過表現有點緊張，令聲音有點失準。而梁樂童聲線則漸入佳境。現場樂迷指洪韻騏唱高音時有「牧童笛手」，有點像張學友的「蘭花手」，取笑她是「牧童笛手洪韻騏。」