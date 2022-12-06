Emma Kotos 啦啦隊女郎熱情如火

世盃進入淘汰賽階段，球迷喺打氣嗰陣往往加多兩錢肉緊，假如每位年輕女球迷都着到好似美國網紅Emma Kotos咁熱情如火，相信場內嘅球員定必踢得更有火！

最叻打氣

講起打氣，又係啦啦隊出場嘅時候！印象中，做得啦啦隊女郎，第一要夠後生，第二要夠靚，第三要夠弗（當然係講緊身材啦），着得性感啲都唔怕失禮，最好要識埋跳舞，身手靈敏，畀到人活力十足嘅感覺，咁就為之Very Good！嚟自美國華盛頓州西雅圖嘅Emma Kotos，絕對係稱職人辦，有樣有身材，着住套啦啦隊制服，心口對肉球勁過個「勇」字多多聲，喺球場出現，勢必成為球員同球迷嘅焦點！可能有人話會，Emma Kotos着成咁，係咪玩緊Cosplay咋？其實讀中學嗰陣，佢係一位品學兼優嘅高才生，加上自細練習芭蕾舞，所以入選過啦啦隊，甚至有段時間諗過以啦啦隊女郎為職業添！

轉玩健身

由於Emma Kotos曾經好想以啦啦隊女郎身份成為眾人焦點，所以佢頻頻去健身室操練，務求以迷人身段示人，並且喺2021年開設社交帳號，向網友展示一下自己刻苦鍛煉嘅成績。勢估唔到，呢個做法引起愈嚟愈多人注意，結果令佢成為喺IG上擁有超過137萬粉絲嘅網紅！最難得嘅係，佢嘅性感相唔止吸引到網民嘅目光，仲獲得模特兒事務所嘅垂青，搵佢做健美模特兒。講真以阿妹嘅身材咁玲瓏浮凸，加埋嗰一身朱古力色嘅肌膚，勁有陽光氣息，唔憂冇人賞識，好快就做埋成人模特兒，利用上半身嘅誘惑，吸睛兼吸金。隨住人氣不斷攀升，佢亦跟其他網紅一樣，開設埋OnlyFans嘅會員帳號，實行以更性感嘅寫真作招徠。時至今日，佢嘅會員帳號有超過88萬粉絲，真係好誇張呀！