忘情縱浴　愈滑愈舒服

辛苦工作咗成日，最渴望就係返屋企沖番個靚涼，洗走一身疲勞同壓力！講到沖涼，日本AV界搵來身材好又夠索嘅女優扮演陪浴孃為客人細心侍浴，一流嘅陪浴功夫加上激烈嘅床上快感，充分表達出沖涼係幾咁過癮！

異國風情

喺SOD出品嘅《無限制發射OK陪浴店》中，Lauren花戀係一位會員制陪浴店嘅紅牌陪浴孃，佢之所以客似雲來，原因有好多，一來花戀係少見嘅洋妞，二來肉地又白又滑，陪浴時喺客人身上滑動特別過癮，而最重要就係佢待客態度夠專業，客人想發射幾多次都得，更加可以打真軍兼中出收場，咁好服務，梗係吸引好多客人搵佢招呼啦！

雄風喚發

由片廠KANBI推出嘅《最高級陪浴孃不道德中出3連發》入面，加藤妃乃雖然已經結咗婚，但係為咗賺錢同打發時間，背住老公去做陪浴孃。妃乃唔單止靚女，仲身材婀娜肌膚白滑，而且上圍激凸，陪浴嘅時候雙峰乘住泡泡嘅潤滑喺客人身上滑動，搞到每個客人都雄風喚發，喺吹氣床上砌到快感滿瀉啦！

盡情減壓

Madonna推出嘅《感情和嘴唇濃厚接吻陪浴場》，講述男主角大雄仔因為工作壓力太大，於是去陪浴店輕鬆一下，招呼佢嘅陪浴孃上羽絢唔單止態度溫柔親切，更擁有一對脹卜卜嘅J奶，加上陪浴技巧一流，又同大雄嚟個激烈舌戰，令佢樂在其中，亦因為咁，搞到佢即時沉船，成為上羽絢嘅恩客。但到底係兩情相悅，定大雄一廂情願，就只得絢妹先知喇！