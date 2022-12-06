王志良梁非同演《新胡不歸》獲陳寶珠蕭芳芳「加持」

新編粵劇《新胡不歸》將於2023年2月7至8日，假西九文化區戲曲中心大劇院演出一連兩場，後天（8日）公開發售門票。新劇改編自陳寶珠及蕭芳芳合演的經典電影《七彩胡不歸》，該劇藝術總監尹飛燕、策劃人彭美施、主角王志良與梁非同等今日（6日）出席發布會，陳寶珠、蕭芳芳及薛家燕以不同方式為該劇作「加持」。

薛家燕：值得我哋支持

當年飾演文萍生的陳寶珠以口訊留言：「多謝彭美施，我哋好開心睇到一個新嘅《胡不歸》作品，Thank You ！」飾演趙顰娘的蕭芳芳則以短訊寫上：「厲害了彭美施，又是出品人又總策劃，恭喜賀喜，好感動……剛收到寶珠短訊，會馬上告訴她。」薛家燕更拍片細訴當年拍攝過程：「知道施姐開新劇目《新胡不歸》，同我好有淵源，當年同寶珠、芳芳合演《七彩胡不歸》，我演春桃都有得發揮，當年好賣座，今次係向《七彩胡不歸》致敬，非常感激，喺度預祝演出成功，王志良同梁非同兩位都好優秀，今次肩負傳承責任，真係好值得我哋支持！」

彭美施在會上感謝尹飛燕擔任藝術總監，大讚首次合作的王志良與梁非同是黃金組合：「《新胡不歸》其中亮點係靚人、靚衫同靚景，可以畀劇迷賞心悅目感覺。年輕一代演員有年輕一代嘅演繹方法，希望兩位可以為角色注入新嘅生命力。《胡不歸》係屬於一個愛情、婆媳嘅倫理劇，好講求唱腔、造手同身段，係傳統考牌戲，好彩有燕姐坐鎮做藝術總監，我就安心好多。」

讚新一代學習能力高

至於當年於《七彩胡不歸》為蕭芳芳擔任幕後代唱的尹飛燕，直言新劇令回憶湧現：「當年有段數白欖係芳芳姐自己唱，佢唱得好好聽。」談到兩位新生代的文戲經驗尚淺，演出或會吃力，燕姐表示認同：「因為武打好硬撐，忽然要佢哋柔弱比較辛苦，主力要谷佢哋呢方面。」她笑言自己是嚴師：「我教咗自己嗰套畀你，你要令到觀眾接受，就要先做畀我睇，聲音、感情同運用要做到得為止。」她讚新一代學習能力高，只要從旁指導一下便可。

才子配佳人 文場考驗內心戲

今次選角創新起用文武生王志良飾演文萍生，配搭新生代花旦梁非同飾演趙顰娘，締造完美才子佳人嶄新組合，為青春版《新胡不歸》注入新的生命力。兩人大表榮幸，坦言此劇以文戲為主，有一定壓力，梁非同說：「要燕姐教我哋點樣處理角色，文場好講人生經驗同內心戲，顰娘本身係弱質女子，受到家姑咁對佢，好委屈，我哋現代女性要揣摩古代女性嗰種感覺係好難。」

王志良坦言爆喊戲很大挑戰：「我好鍾意『哭墳』同『慰妻』兩場戲，文萍生性格懦弱，見到顰娘畀母親趕走，心情悲憤無從發洩，喺『哭墳』可以爆發出嚟。」梁非同表示喜愛尾場『天宮』一幕，能將當中一段歌舞於舞台上重現感到高興，會以戰戰兢兢及敬畏的心情演好角色。