【是日通勝】

農曆十一月十四

壬寅年 壬子月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、28、34、35

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：壓力可轉化為動力，但要提防身心超出負荷。

金牛座：凡事都從理性角度思考，生活將可漸入佳境。

雙子座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

巨蟹座：有鬥心，不輕言放棄，可把運滯的影響減半。

獅子座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

處女座：工作上勿糾纏於細節問題，可避免因小失大。

天秤座：身心狀態佳，生活稱心如意，心情好到極。

天蠍座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

人馬座：心境平和可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

山羊座：話頭醒尾，有能力解決大小難題，處變不驚。

水瓶座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

雙魚座：待人接物不宜太自我中心，要顧及別人感受。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，做事心不在焉，投資易失利。

牛：運氣欠佳，工作效率差，易被上司針對。

虎：頭腦清醒，吸收力強，有利讀書和考試。

兔：有人跟你唱反調，謹記小不忍則亂大謀。

龍：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

蛇：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

馬：做事衝動，不夠踏實，易招惹人事紛爭。

羊：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

猴：面對競爭不宜硬拚，忍讓有助化解壓力。

雞：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

狗：工作運很好，發揮合作精神，穩操勝券。

豬：博彩要適可而止，否則有可能得不償失。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年運程：鼠、牛、虎

鼠：兔年屬「刑太歲」，身體易出現小毛病，幸好有「天德」吉星，代表有大貴人幫忙，又有「紅鸞」桃花星加持，單身一族要把握機會。「福星」代表輕微幸運之財，「祿勳」是薪酬加幅。不過既有「刑太歲」又有「咸池桃花」，要提防三角關係，已有固定伴侶者不宜對人太熱情。建議肖鼠者可佩戴牛形飾物保平安。

牛：兔年無沖無合，運勢穩定，但沒有吉星入主，凡事要親力親為，借來的「唐符」、「三台」、「天解」及「華蓋」對事業有輕微幫助，但感情及財運難有發展。「月煞」是女性帶來的麻煩，不宜與女士合作投資，「披頭」、「吊客」及「天狗」飛臨要留心長輩健康，建議裝修家居、更換家具、床褥或維修損壞的家電，可提升運勢。

虎：相對本命年，兔年運勢稍有好轉，但虎與兔屬半合，故仍屬辛苦及親力親為的年份。兔年沒有吉星，借來肖猴的「月德」、「國印」及「地解」對事業有輕微助力，但財運及健康一般，而「病符」代表小病痛，兔年要多注意身體，「陌越」則代表陌生環境帶來的壓力，容易緊張失眠，不妨多接觸大自然，放鬆心情。