COLLAR「生力軍」穩操勝券　Jeremy單飛爭新人獎

MIRROR近年在樂壇頒獎禮上大放異彩，今年隊中Jeremy以新人姿態角逐獎項，在《2022年度叱咤樂壇流行榜》頒獎禮的「生力軍男歌手」獎項是鼎頭大熱。今年他一口氣連推出3首歌曲《半》、《九》及《阿波羅》，頭兩首歌最高上到排行榜第2位，《阿波羅》則推出一個月，仍在榜上力爭上游，韌度十足。

雲影浩被睇高一線

距離頒獎禮截票時間不足一個月，生力軍男歌手方面，除了Jeremy被睇高一線有望奪金外，《全民造星III》出身的陳宗澤（CY）及英皇力捧的黃明德則力爭打入三甲。CY同樣手執3首上榜歌，而黃明德更勁，個人有4首歌曲，不過論人氣則較輸蝕。至於新人女歌手方面，估計是雲浩影（Cloud）與張蔓莎之爭，2人各有4首上榜歌，但論成績，同是《造星III》出身的Cloud較為亮眼，而張蔓莎的孖生姐姐張蔓姿則是上年度生力軍的女金得主，她能否接姐姐棒仍有待觀察。另外，網紅吳家忻（Kayan9896）一直深得「叱咤」歡心，以獨立歌手成績出戰，都大有機會捧獎。

至於生力軍組合方面，今年競爭睇頭只屬一般，女團COLLAR成績一支獨秀，衝金在望，她們推出的3首歌曲中，囊括2冠1亞，成績遠遠拋離同是《造星IV》出身的Lolly Talk及STRAYZ。