蔣家旻觀望8年三拒追求者　單身時間破紀錄！

藝人蔣家旻（Angel）近3年沒有拍拖，創下最長單身時間的紀錄。她坦言過去數次戀情都錯在愛得太急，難敵兩年就散的魔咒，但亦因感情受創而開竅：「以前分手好快開始另一段戀情，有好感就拍拖，但了解完發覺價值觀原來唔夾，所以每次維持唔到兩年係有原因。」

護花使者守候8載

她自爆身邊有個人一直在等她，等足8年從未變心：「5年前發動過攻勢，最近一個月又表白過3次，我都拒絕咗，但我知道佢放唔低。（要佢等多8年先接受？）唔使，畀啲時間再了解吓先。」她指雙方性格一凹一凸，她較為急躁，男方則很冷靜，所以很夾得來，只差一步就會走在一起。雖然父母催婚，但她不急於嫁人，希望用兩、三年再衝事業。

Angel早前憑《美麗戰場》大奸角「反骨琪」上位，不過在播映中的《仁濟心》則從良，由反叛少女變社工，再挑戰演技，為演好角色，早前更到仁濟醫院旗下的工場跟真實個案的主人翁慧嫻見面。慧嫻自小患有小兒麻痹症，憑一雙巧手創作出各式各樣的「愛樂熊」，每日樂在其中，其樂觀正能量深深打動Angel：「其實我細個都反叛，好似搵番14、15歲時反叛嘅自己嚟做戲。」又表示愛錫父母但從不說出口，父母至今仍覺得她反叛。