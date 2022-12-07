東方日報C1：王力宏下月復出賭城　復出搵贍養費

台灣天王王力宏去年底被李靚蕾毀滅式爆料，形象及事業跌至谷底。雖然官司還未完結，但王力宏昨日高調宣布明年1月在美國開演唱會作為復出頭炮，更揚言：「哪怕只有一個人，我也要唱給你聽。」有網民即揶揄他：「李靚蕾的贍養費終有着落了」。

王力宏去年被李靚蕾核彈式爆料，指他婚內出軌及召妓等，形象插水，演藝事業煞停，各項作品被即時下架，隨即宣布暫時退出娛樂圈。經歷離婚官司多時，停工整整一年的他一直密謀復出，而且大打人情牌，不時相約猛人飯局，上月約見台灣商界名人蔡承儒及陳建州夫婦，更以多年深交打動台灣製作人兼王菲好友邱瓈寬為他在美國舉行復出演唱會。

網民出言嘲諷

邱瓈寬領軍的「寬魚國際」昨日高調宣布王力宏將於明年1月28日在美國拉斯維加斯Resorts World劇院舉行「ONE Lee Hom Wang」演唱會，而王力宏在預告視頻中說道：「哪怕只有一個人，我也要唱給你聽。」宣誓重返樂壇的決心，海報中見他以一頭長髮示人，看上去與之前沒甚變化。其實早前浙江衞視公開明年的綜藝節目《天賜的聲音》第4季邀請名單中，已出現王力宏的名字，意味他之後會在內地正式復出。個唱消息公布後，王力宏好友陳建州夫婦立即在社交網留言打氣：「力宏加油」及「一切交給主」。至於網民反應不一，有人支持他復出，有人則出言揶揄，重提之前有傳他沒工作而付不出贍養費：「贍養費終於有着落。」

一個又一個的「復活」例子擺在眼前，包括被舊愛周揚青怒揭荒淫史致形象插水，演藝事業全面叫停的台灣舞王羅志祥（小豬）以及涉嫖娼的著名鋼琴家李雲迪。小豬7月時第5度在台北小巨蛋舉行個唱作為「翻生之作」，之後又到北京為節目錄影及到法國巴黎工作，更正式加盟國際唱片公司華納音樂，全面回歸娛樂圈。同樣榮譽毀於一旦的李雲迪雖然一直未有蒲頭，但有指他將於明年11月在澳洲做演奏會，網民都大表支持。故此，王力宏今次亦對自己期望甚高，最近埋頭苦幹練習唱歌，而新專輯及單曲亦在創作中。

沉澱後剖白心聲

製作人邱瓈寬接受台灣傳媒訪問時，被問到為何會跟王力宏合作，她直言：「我也想過還有誰要看王力宏？這兩年在我人生最低潮的時候，力宏一直都有安慰我，我也有安慰他，考試最後一名不會再退步了，我開玩笑說好像是倒數第二名在鼓勵最後一名，我們將不會再退步了。音樂是他的信仰，如果被連根拔起是很可惜的事，我始終覺得他的才華不應該被一筆抹殺。力宏會一如以往的，用吹毛求疵的態度演出自己最擅長的音樂，也會分享他這些日子以來的一些感受，演唱會上將會首唱他沉澱下來寫出的新歌。」她更大爆王力宏之前承受沉重壓力，要讀《聖經》：「像《約伯記》裏面的約伯，突然之間就遭遇巨變，一切都變了。但他比約伯又要好一些，起碼他沒有一身膿瘡，他還有他的孩子。」

邱瓈寬是王力宏人生中第一個伯樂，20年前認為王力宏的才華應讓更多人看見，於是為他舉辦「不可思議」世界巡迴演唱會，開創其天王之路。

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