轉眼來到冬天的第3個節氣大雪，代表仲冬時節的正式開始，氣溫應會進一步下降，且此節氣過後將是全年陰氣最重的時期，宜養陽。同時，在中醫的五行養生學說中，冬屬水，對應腎，故亦要注意補腎。

【重點驅寒】

要預防陽氣受損，其中之一就是要避免寒邪入侵，除於生活中穿着足夠的衣物保暖外，亦可從一些日常的小習慣中驅散寒邪，如早上先飲一杯暖水，體質偏寒者，更可於早上來點薑茶驅寒，以及注意腳部保暖等。另外，亦可多用熱食、熱飲、溫熱之物，如桂圓、栗子、當歸、大蒜、核桃等，及適當加入辛溫類調味料，如生薑、辣椒、胡椒等。

【進食黑色食物】

在中醫的角度，補腎要多吃黑色食物，如烏雞、黑豆、木耳、海帶、黑芝麻、黑棗、黑糯米等，食材既可入饌，亦可製成暖笠笠的湯水。

「北芪黑棗湯」（1人分量）

材料：北芪1両、黑棗4枚、瘦肉4両、生薑3片

做法：

1.把所有材料洗淨，瘦肉汆水後一同放入煲中，加入適量清水。

2.開大火煮沸後轉慢火煲約2小時，最後加入適量鹽調味即可飲用。

「百合杞子烏雞湯」（1人分量）

材料：百合1両、杞子5錢、烏雞1隻、圓肉5錢

做法：

1.所有材料洗淨，烏雞去頭、頸及尾部後，備用。

2.將以上材料一同放入煲中，加入適量水分，開大火煮沸後轉慢火煲約3小時，最後加入適量鹽調味即可飲用。