參考《First Love初戀》　日系感穿搭

如果說去年《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，那麼今個冬天的現象級代表劇莫過於日劇《First Love初戀》，一上映沒多久就榮登Netflix日本地區榜首，社交網上相關的討論度超高。雖然劇情真的非常純真（講述一對初戀情人分開後，廿多年後重逢的故事），但無論劇集場景、每個演員的演技及服裝搭配，都讓人深深吸引。看完後腦海中一直浮現劇集中如電影場面般的唯美調色，日本知名攝影師濱田英明也為劇集拍下了充滿藍調的日系氛圍宣傳照。連主角的日常服裝搭配都以象徵純潔的藍、白色為主，大家不妨參考主角，以一身充滿初戀純愛與日系感的穿搭搶Fo吧！

滿島光優雅中性風格

飾演劇中成年女主角「野口也英」的滿島光大部分時間以一頭優雅氣質的短髮造型出現，搭配各種藍色調的牛仔衣、棉服、工作制服等，下身則搭配牛仔褲、休閒褲等，且剪裁全為寬鬆設計，符合女主角生活中的設定，同時也適合愛中性風打扮的女生參考，照着穿也一定不會出錯。劇中也穿插了一些滿島光當主婦與空姐的內容，造型上同樣以藍色調為主，氣質清新脫俗。

佐藤健率性穿搭

而飾演劇中成年版男主角並木晴道的就是國民男神佐藤健，成年後的並木晴道以平凡生活感為主。身上不乏襯衫、T恤、針織衫等，但單品的顏色不超過3種，都是以黑白灰為主，沒想到卻非常適合佐藤健，穿上後感覺率性輕鬆，有種不費力就可以變得帥氣的感覺。成年後的並木晴道在劇中不少場景都是穿着制服，看起來更有魅力。

少年組清純造型

少年時期的男女主角由八木莉可子與木戶大聖飾演，劇集上映後兩位人氣一路飆升，成為了新一代的男神女神。他們在劇中的穿搭更備受矚目，八木莉可子的穿搭充滿清純少女味，而木戶大聖則予人一種清爽少年感。牛角大褸、寬鬆棉大褸、雪地靴、厚頸巾是學生時期的經典穿搭，天冷時可以包住內裏的校服，抵擋冷風。到夏季，二人就以白色T恤為主打，八木莉可子會襯以淺藍色工人褲，清純感滿滿。