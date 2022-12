楊紫瓊獲《時代雜誌》選為年度標誌人物　獲眾星留言祝賀

美國《時代雜誌》公布今年的年度人物,其中楊紫瓊(Michelle Yeoh)獲選「年度標誌人物」!

雜誌官宣後,Michelle亦有於社交網貼封面及留言:「我好有福氣🙏🏻🙏🏻🙏🏻多謝《時代雜誌》🥰」而Michelle一眾圈中好友及拍檔包括奧斯卡金像影后查理絲花朗(Charlize Theron)都有於社交網留言恭喜及讚賞。其中與她合作過的「尚氣」劉思慕留言說:「Yes yes yes!!! 太過值得。❤️❤️❤️❤️」

今年憑賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)令事業再上高峰,Michelle在訪問中感嘆地說:「入咗行將近40年,咩戲都演過,如今自己工作終於得到了賞識,等待係值得嘅!」而她亦笑言現在感到很高興是會有年輕人在街上向她說:「你好型呀,我可以同你自拍嗎?」

另方面,Michelle最近亦獲美國電影雜誌《Variety》之邀請,與奧斯卡金像影后姬蒂班查(Cate Blanchett)在他們的節目中對談。2人被視為今屆《金球獎》以及《奧斯卡金像獎》兩大影后大熱!而她們近日亦同獲《洛杉磯時報》選為今年電影最佳演出之一。此外,《分手的決心》的湯唯與朴海日亦有入圍。