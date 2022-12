由奧斯卡金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導的年度壓軸大作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)即將於下周全球公映。而昨晚(6日)占士率領一眾演員現身英國倫敦舉行的全球首映禮。

除了女星素兒莎丹娜(Zoe Saldana)等首集幾位主角之外,今集新加盟的金像影后琦溫斯莉(Kate Winslet)以及華裔混血兒新星Trinity Jo-Li Bliss亦有出席首映。身穿黑色長裙的琦明艷照人,深受現場大批粉絲歡迎爭住與她自拍。

另方面,《阿凡達2》的首輪影評公開一致讚好,除了有影評人大讚今集整體成績比上集好之外,其中美國娛樂雜誌《Entertainment Weekly》就大讚占士金馬倫是技術大師:「呢部係佢執導作品中最精準嘅一部。全片係一個技術嘅奇跡!」而中國已公開《阿》首張海報宣布下周同步上映,亦已在多個城市公開預售。