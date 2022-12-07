張致恒疑搞緊離婚　雯雯達容忍極限：2023年有好開始

藝人張致恒（Steven）同老婆區燕雯（雯雯）三年抱三，不過佢哋兩個嘅感情就令人捉摸唔到，繼早前雯雯取消追蹤老公嘅社交網，更將Steven所有相片刪除，就已經惹嚟離婚疑雲。點知今日（7日）佢更發文暗示自己「嫁錯郎」，直言兩人溝通唔到，不過2023年會有有好嘅開始，令人聯想到佢同Steven可能已經搞緊離婚手續。

雯雯喺限時動態發文暗示婚變，直認已經到極限，更澄清唔關玩女人或者有小三事：「可以當我精神有問題，可以當我做新聞，可以當我思覺失調，但我可以好肯定咁講，已經到咗我極限，全部嘢已經到咗我底線。唔需要估，唔係玩女人，唔係又有第二個，好簡單，性格，溝通唔到，容忍唔到。我自己係單親成長，以為努力堅持死撐，我嘅小朋友就可以完整成長，但原來真係勉強唔到，每日對住原來可以咁攰。」直認同Steven勉強唔到。

雯雯亦表示明年會做番自己及有好開始：「依家，安排一切，2023年一定會可以做返自己，有好嘅開始。大家最喜歡話我抵死、揀錯人；唔試過，又點知結果。」之後雯雯再貼出同三個仔仔嘅合照，唯獨冇咗老公Steven，並留言說：「這樣已經足夠，輕鬆哂。」