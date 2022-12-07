【簡潔生活學】累積教學經驗　時刻改進

自從9月份首次在港舉辦日本整理收納協會的《二級整理收納認證》課程，之後收到不少查詢，最多人問是：錯過了這次何時會再開班？到底這張日本證書有甚麼用途……關於證書，我想說情況就像考車牌，學車時雖然你已懂得怎樣開車泊位，但沒有拿到駕駛執照，始終不能合法駕駛。同樣道理，要成為「執業收納師」，也要通過考試獲取認可資格。

在日本整理收納協會體系中，必需要有「一級」認證才能執業，而這個資格，就先要考獲「二級」認證，亦即是「入門班」（很多人都誤會，以為完成一級後才是二級，但剛剛相反），基本課讓你對整理收納有一個概念，先從自己家居實習，將來便可考取一級，甚至更高級數的收納師資格，不過二級認證只可為自己、家人朋友收納而不能收費的。

至於開班問題，我們已在上月底順利完成第二次課程，這次參與的朋友比上次多，回想起第一次辦這個認證課程，我跟團隊都很緊張，首先在選址方面，因疫情關係，課室空間要夠開揚，確保座位有安全距離；又因場地大，影音設施也有特定要求，如螢光幕要夠大，讓每位學員都看得清楚；9小時課程在流程上是否有甚麼遺留等等。

從那次實戰經驗及學員的意見回饋，知道我們仍有改進的空間，意見當中，不少人希望內容可多加實例，配合相片或Video，令他們更容易了解收拾前後的變化，又或有更充裕的時間做小組討論等。所以在辧第二次課程時，我們都盡力改善，例如內容的補充及調整，我們嘗試在日本協會規範的內容中，額外加些「貼地」的例子，讓學員更容易明白。而我察覺到學員在做練習及分析時，明顯比起第一期的理想，或許證明調整後，讓他們能夠更容易吸收。

經過這兩次的教學經驗，除了希望完成課程的學員能學以致用，助己助人，也希望我們的團隊也一起繼續學習、累積經驗，愈做愈好。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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