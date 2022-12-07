Villa E　來自星際的別墅？

來自星際的UFO，給人的印象是神秘、先進、高高在上、深不可測，每次在人們的眼前閃現，總會令好奇心發作，讓人很想入內探個究竟，而今日為大家介紹的建築構思「Villa E」，也有着異曲同工之妙，除了外觀呈碟形，內部更加入大量高科技設施，置身其中，真的以為進入了天外來客的家。

貌似巨型UFO

過往，每次見到大型碟形物體在空中出現，很多人都會第一時間想起UFO，但在未來，這類「飛碟」很有可能在不同地方着陸，給人類帶來奢華的生活體驗。說的是設計工作室fr·ee構思的豪華住宅「Villa E」，其設計融入空氣動力學，從高處鳥瞰，外形極像UFO，奪目之餘，圓頂表面滿布嵌入式光伏電池，由小至大，一格一格的排列，很有未來感，又能滿足住客的用電需求。另外，屋頂以偏移的形式，優化遮陽效果，還內置雨水收集系統，所以其設計絕非有型咁簡單！

融入智能設施

預計建於墨西哥的「Villa E」，據悉是要為未來一代打造一個可以自給自足的家，當中以E.BRAIN控制所有系統，如水源、能源、溫度等，務求讓住客體驗到智能家居的便利。至於空間規劃方面，面積達375平方米的「Villa E」，透過巧妙的建築技術，在中央創造了一個大型的公共空間，而臥室、廚房及其他次要的生活空間則設於外圍，並預留了一些露天休閒區。值得一提，主體建築的周邊可找到躺椅、泳池、園圃等設施，滿足住客的休閒需要，亦令這隻「飛碟」看起來更加突出。