People's Choice舉行　「雷神」基斯擊敗湯告魯斯奪最受歡迎男星

年度娛樂界盛事《People's Choice頒獎禮》（PCA）昨晚（6日）在加州舉行，一眾名人紅星均缺席。荷里活超級巨星湯告魯斯（Tom Cruise）雖然憑賣座片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick），連獲提名最受歡迎動作明星以及最受歡迎電影男星。不過最終捧蛋而回，令人意外！

靚佬湯除了在最受歡迎電影男星一項被漫威超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）的「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）擊敗之外，最受歡迎動作明星一獎亦被另一漫威超英片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）「紅女巫」Elizabeth Olsen擊敗。而Elizabeth亦勇奪最受歡迎電影女星。《奇》亦同時擊敗《壯》勇奪年度最受歡迎電影。

至於其他獎項方面，美國男星阿當桑迪拿（Adam Sandler）憑Netflix劇集《籃兒當搏盡》（Hustle）擊敗其他對手勇奪最佳喜劇電影明星。而美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）就憑導演的《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling）獲最受歡迎劇情電影。而加拿大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）就獲大會頒2021年人民偶像獎。而音樂獎項方面，去年在PCA連奪4獎成為大贏家的韓國男子組合防彈少年團（BTS）今年捲土重來，連奪最受歡迎組合以及巡迴演唱會兩獎。而成員Jungkook就憑與男歌手Charlie Puth合唱的歌曲《Left And Right》捧走今年最受歡迎合唱歌曲獎。總算有所交代！

另方面，下月舉行的《第28屆Critics' Choice頒獎禮》（CCA）電視提名名單公布，劇集《小學風雲》（Abbott Elementary）獲6獎最多提名，Zendaya憑《毒癮女孩》（Euphoria）爭劇情組視后，而兩部韓劇《非常律師禹英禑》和《彈珠人生》同時提名最佳外語劇集。