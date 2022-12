People's Choice舉行　「雷神」基斯擊敗湯告魯斯奪最受歡迎男星

年度娛樂界盛事《People's Choice頒獎禮》(PCA)昨晚(6日)在加州舉行,一眾名人紅星均缺席。荷里活超級巨星湯告魯斯(Tom Cruise)雖然憑賣座片《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick),連獲提名最受歡迎動作明星以及最受歡迎電影男星。不過最終捧蛋而回,令人意外!

靚佬湯除了在最受歡迎電影男星一項被漫威超級英雄電影《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)的「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)擊敗之外,最受歡迎動作明星一獎亦被另一漫威超英片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)「紅女巫」Elizabeth Olsen擊敗。而Elizabeth亦勇奪最受歡迎電影女星。《奇》亦同時擊敗《壯》勇奪年度最受歡迎電影。

至於其他獎項方面,美國男星阿當桑迪拿(Adam Sandler)憑Netflix劇集《籃兒當搏盡》(Hustle)擊敗其他對手勇奪最佳喜劇電影明星。而美國女星奧莉花懷特(Olivia Wilde)就憑導演的《別擔心親愛的》(Don't Worry Darling)獲最受歡迎劇情電影。而加拿大男星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)就獲大會頒2021年人民偶像獎。而音樂獎項方面,去年在PCA連奪4獎成為大贏家的韓國男子組合防彈少年團(BTS)今年捲土重來,連奪最受歡迎組合以及巡迴演唱會兩獎。而成員Jungkook就憑與男歌手Charlie Puth合唱的歌曲《Left And Right》捧走今年最受歡迎合唱歌曲獎。總算有所交代!

另方面,下月舉行的《第28屆Critics' Choice頒獎禮》(CCA)電視提名名單公布,劇集《小學風雲》(Abbott Elementary)獲6獎最多提名,Zendaya憑《毒癮女孩》(Euphoria)爭劇情組視后,而兩部韓劇《非常律師禹英禑》和《彈珠人生》同時提名最佳外語劇集。