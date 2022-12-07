張敬軒為演唱會閉關練歌　期盼3月放假遊法國

張敬軒今日（7日）在尖沙咀出席手機活動，下月將舉行跨年演唱會的軒仔指出席完活動後將會閉關。講到聖誕節也不能去玩，他說：「大時大節開工係開心事，唔係自己就要好好檢討，記得第一個經理人同我講，節日除咗清明、重陽係應該要有工作，放假最快要出年3月，希望去到法國旅行。」

軒仔指今次演唱會不設錄影，每晚將帶給樂迷獨一無二的體驗，但因同期有不少演唱會舉行，要搶Dancer、搶樂手，就連協助換衫的服裝人員也要搶，但也覺得是開心事。講到他的演唱會樂迷還要搶飛，他坦言今次想了很多方法，最少希望歌迷會Die hard粉絲可以買到飛，但因有不少靚位飛在贊助商手上，最終也一樣被鬧，故希望下一次舉行演唱會，自己會是主辦單位之一，確保歌迷會能買到喜歡的飛，笑言資金方面則有英皇老闆楊受成作為最強後盾。

講到今次開騷可有因演唱會門票與父母鬧交？他笑說：「因為今次佢哋全部都落唔到嚟，所以風平浪靜。」對於今次演唱會以Side tracks為主題，他指歌曲編排上也會照顧到第一次欣賞他演唱會的觀眾，其實好似大家熟悉的歌曲《春秋》因沒有拍MV，也屬於Side track歌曲，故不家不用擔心。

他又指已準備好為英皇賀歲片《超神經械劫案》宣傳，又笑言自己與魏浚笙以及白只，是代表三個不同年代的肌肉類型。而講到張致恆再傳出離婚，他則不作回應。