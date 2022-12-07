AK新開甜品店　和你甜絲絲過冬

無論吃得幾飽，大家總有第二個胃放置甜點。來到冬天，除了熱食Pancake、芝麻糊、紅豆沙等暖身甜點，很多人亦喜歡趁冬天勁食冰品，除有餐廳推出新品，剛打完拳的AK(Anson Kong@Mirror)又有新攪作，開設甜品店，各位粉絲及甜品控又要出動喇！

輕鬆日式氛圍

和情侶或閨密享後餐後甜品，正是最放鬆的一刻，各位粉絲留意了，AK剛於大角咀開設的甜品店「雪月花」，店名為歷史悠久的日本慣用語 ，日本詩人常用來形容大自然美麗景物，餐廳以此命名，希望推出的甜品也能成為客人心中的美麗風景，相當詩情畫意。店內以日式復古風格作設計，柔和燈光配榻榻米及和式座椅，讓人恍如置身日本京都。食物方面，有多款限量出品，「清水」是紅莓醬和菓子麻糬伴梅酒味乳沫，酸甜有層次。「嵐山」即焙茶心太軟伴柚子薄脆，焙茶醬緩緩流出，分外滋味。「渡月」是檸檬柚子抹茶慕絲杏仁蛋糕，象徵和喜愛的人共度渡月橋，3款甜品每日限量30份。另外，有以AK愛貓芝麻作靈感設計的NEKO芝麻包冰，你可會捨得吃掉它？由現時至12月21日，捐款至指定機構，於12月8日至21日到店子惠顧時出示捐款紀錄，堂食或外賣蛋糕可享全單9折。

日本直送

日式甜點一向深得港人歡心，HFT Life近日推出一系列日本直送蛋糕及甜品，當中包括象真度高的日本番薯蛋糕、鬆軟的芝士吉士忌廉可麗餅蛋糕、滿滿芝味的法式三層芝士蛋糕、迷你窩夫套餐，以及朱古力北海道芝士蛋糕和北海道士多啤梨芝士蛋糕。在這個12月，客人選購忌廉芝士蛋糕、朱古力北海道芝士蛋糕或北海道士多啤梨芝士蛋糕，可隨機獲贈1個聖誕飾物公仔及 1支DIY 朱古力筆，為蛋糕加添個人風格。除此之外還有蛋撻、麵包和各款酥餅新登場，配精品咖啡享用，作下午茶最佳。

即炒雪糕

很多人喜愛在冬天吃雪糕挑戰自己，荔枝角Holly Brown於12月10日推出即叫即炒雪糕系列，當中超過20款雪糕口味選擇，揀選不同口味和配料後，會即場在客人面前於鐵板上「炒」。Yin Yang是朱古力雪糕配朱古力醬和朱古力碎，味道濃郁。Holly Starlet以藍色雲呢拿雪糕配彩虹糖和蜜糖星星，Coffee Fusion是咖啡雪糕加花醬和杏仁，另外還有士多啤梨、雜莓、薄荷等口味選擇。在12月10日下午3時開始會免費派發50份炒雪糕，先到先得，送完即止。同時間，客人於生日月惠顧荔枝角或尖沙咀店晚飯，即可獲贈1款是日精選Danish Toast。