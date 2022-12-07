毛舜筠獲頒意大利國際電影節殊榮：2022年最好嘅禮物！

影后毛舜筠（毛姐）今日（7日）出席接受意大利薩蘭托國際電影節頒發的「Salento Cinema Actor Award 2022」，以表揚她在演藝界40年的貢獻，過往獲得此殊榮的都是影帝影后級，包括梁家輝、郭富城、古天樂和楊千嬅等。獲獎無數的毛姐，首獲國際獎項，大感榮幸，喜悅心情難以用言語形容，無想過能獲獎，希望繼續為電影界出力和傳承，她說：「兩個月前經理人話收到兩個好消息，第一個就是獲意大利頒最佳演員獎，另一個都係好消息，都係關於工作上嘅。」她說聽罷按着電話笑了好一會，笑言：「我點解有電影去咗意大利？」她說兩個女比她更興奮，待她們回港後會出外食飯慶祝，但她卻忘了告訴老公區丁平，老公是收到電影界的朋友傳訊息道賀才知道，她說：「老公讚我今次好威，話個獎好難攞。有一個咁大鼓勵嘅獎，獎項愈多愈好。」亦無想過之後會再攞其他獎項，獎項從來不是她的目標：「我只希望香港有好劇本，人人有工開。」開心現在是收成期，問到獎項會否是上月踏入62歲生日的最好禮物？她揚言是2022年最好的禮物，「今年過得好辛苦，之前因為疫情滯留喺加拿大返唔到嚟，年尾有個獎就成年都咁精彩。」

提到《阿媽有咗第二個》電影上映時，謝票不停：「我係謝晒，謝咗一生人咁多次數，謝到腳抽筋。」對於近年流行的謝票文化，她覺得只要有助推動電影，就義不容辭，但笑言希望可以分工合作，因為之前MIRROR休團，由她擔大旗撐謝票：「依家啲仔（MIRROR成員）出番嚟，每人做啲，佢哋出來大家都好哄動，最緊要多啲人入場睇戲係好事。」