天后傳奇一生重現大銀幕　重溫Whitney Houston經典歌曲

美國樂壇天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)在1980年代是繼已故樂壇天王米高積遜(Michael Jackson)以外少數能夠在 MTV 獲得大量的播出機會的非裔藝人之一,她是唯一在美國擁有兩張最佳銷售前35名的專輯的女性歌手,第一位曾經獲得Billboard年度藝人、年度專輯和年度單曲三項頭銜女性藝人,更是唯一擁有在Billboard單曲榜連續七首冠軍單曲紀錄的歌手,她不僅是6屆格林美獎得主,還有超過全球2億張唱片的銷售的佳績。

而今年年底雲妮侯斯頓(Whitney Houston)傳奇一生將在大銀幕重現,電影《與你共舞I Wanna Dance with Somebody》將於12月底登場,電影用了經典金曲《I Will Always Love You》貫穿整部影片,重現她的經典歌曲《I Wanna Dance With Somebody》與《How Will I Know》,在電影上映前,重溫雲妮侯斯頓(Whitney Houston)的經典歌曲。