陳奕迅演唱會紀念品率香薰蠟燭　親自混制《臣之獨有氣味》

天王陳奕迅(Eason)將於12月9號舉行《Fear and Dreams》紅館演唱會，個唱相關紀念品率先登場，個唱短袖T恤、衞衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包及紀念襟章等均由Eason與設計師一同參與籌劃，每件均獨特而「臣」化，Eason對質量要求極高又不計成本，其歌迷指他：「基本上可以講係真心出產嚟紀念呢次演唱會同自肥。」網友又指他的「臣化產物」將其「古靈精怪」要求、「收納整齊」強迫症等表露無遺，無論衫、袋、飾品，都帶着「臣」化強迫症理念，見物如見人，一定會會心微笑 : 「對！這個就是陳奕迅。」

其中T恤由日本著名插畫家Noritake操刀，特為Eason畫了一個單線畫臣化形象，T恤看似普通，其實並不簡單，正如Eason本人一樣，用料暗藏夜光及反光物料印刷，於黑暗地方，會自動發光（Dreams）及反光（Fear），且可以可底面反轉着，因底面更印有「臣腦」。

Eason更大爆演唱會名「Fear」及「Dreams」的意思，就是：「佢聯想到的「臣懼』，包括體汗味、電話冇電、冇得上網、無聊、擔心冇野食肚餓饑荒、高空及健忘症；臣夢」是 : 打開心窗、自由飛翔、無慾無求像一片雲、對任何事持有熱情、勇氣、要放鬆、還有一個乾淨整潔的空間，這些理念非常人性，又搞鬼幽默。」

至於香薰蠟燭，上面有Eason親自手寫的Fear及 Dreams字樣，至於香味更是獨有「臣味」，因由他親自飛去法國國際級名牌子出香薰的廠商，親自混制《臣之獨有氣味》，均於法國製造再空運到港。