關嘉敏獲施嘉鑫讚賞跳舞超自信　誠邀一同訓練出戰奧運

女團BING成員關嘉敏（Carman）及香港霹靂舞代表Bboy C Plus（施嘉鑫）接受主持節目訪問拍攝，兩人互相學習對方擅長的舞種（Breaking及Jazz Funk），原來更是同學關係，Carman於社交平台祝賀Bboy C Plus代表香港出戰霹靂舞世界錦標賽勇奪世界第50名，從而相約以舞會友，Carman更誓言望有新嘗試做Bgirl Carman。

拍攝期間，Bboy C Plus被節目組迫使他爆Carman在教育學院時期的秘密，結果他表示：「如果沒有我，佢都未能成功畢業！當時我哋都叫佢做阿娜，因為佢真係好似周秀娜！」Carman亦反爆Bboy C Plus：「佢讀書時期成績都冇世錦賽好，而且佢口中說嘅專題研習報告，總係擔當指揮角色，經過佢做嚟嘅都唔能夠交給老師。」

二人互相學習對方的舞種都別有一番風格，Carman跳出Breaking的自信，而且學習能力極高，連Bboy C Plus更讚賞不斷：「Carman 唔怕汚糟，連頭同面都貼地，霹靂舞動作有一定難度，如果做得唔好就很容易受傷，佢嘅撐點拿捏得很好！」其後更誠邀Carman一同訓練，代表香港出戰奧運。