邵珮詩與「書蟲」林浩文4年情玩完　直認難拍拖求介紹

2014年港姐冠軍邵珮詩（Veronica）今日（7日）與陳淑蘭為可持續科技時尚品牌行Catwalk，嘉賓有蔡一智、蘇志威與劉小慧帶同細女出席。臨近聖誕，Veronica特別開心，視聖誕節為全年最重視的節日，因家人不在港，希望有朋友相約，早前暗示與《愛.回家》「書蟲」林浩文4年情玩完，今日她直認無拍拖，默認分手：「依家無拍拖，有冇好介紹？好難拍拖，啲人會覺得同我有距離，但其實我好和藹可親，只係宅宅哋，我諗要去多啲派對，識多啲朋友。」笑指身上的服飾加了消毒科技，與菌保持距離。

她說以前希望30歲前結婚，現已放棄想法，希望多進修增值自己才擇偶，近來多做主持工作的她，能操流利英語和普通話，希望再進修日語，開拓做旅遊節目的市場，也不介意穿比堅尼上陣。

而久未露面的陳淑蘭，直認長時間沒有見人，一來因疫情關係經常留在家中，二來今年5月媽媽離逝，令她大受打擊。她透露經常宅在家，身體出現不少毛病，包括寒背、五十肩、「富貴包」（頸肩後方位置凸出）外，膝蓋關節的啫喱流失，致行路腳痛，幸今日仍能穿3吋高跟鞋行騷。她說：「真係唔認老唔得，十幾年前電影都做人阿媽，依家可以做阿嫲，唔會介意。」由於陳媽媽離逝，故今年不會出埠，聖誕也不會慶祝。她透露媽媽今年年廿八入院，多月來頻樸照料，十分煎熬：「媽媽都95歲，自己好矛盾，見老人家受苦，但又唔捨得佢走，唯一不幸中之大幸係老人家可以入土為安。」