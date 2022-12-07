早餐Morning Call　側漏再Encore

呢排睇波睇到凌晨至瞓，擘大眼烏眉闔睡又返工，真係好唔精神呀！如果有位好似泰國網紅Songkran Thongtup嚟個Morning Call，順便睇埋Morning Ball，肯定會即刻醒神晒！

真空圍裙

Morning Call就明啫，咁乜嘢叫做Morning Ball呢？大家都知去到世盃決賽周，唔係零晨12點開波，就係凌晨3點，唔想睇波捱眼瞓，不如早啲起身邊食早餐邊睇賽事重溫，呢種咪就係Morning Ball囉！當然有人情願睇直播先夠緊張刺激，只係每朝有個好似Songkran Thongtup咁索又好波嘅靚女嗌你起身，然後真空着住條圍裙為你煮早餐，老實講，就算場波有幾精彩，都肯定會分心啦！

事實上，喺泰國清邁出生，現居於曼谷嘅網紅Songkran Thongtup，確實係唔少男士心目中嘅性感女神，事關佢白滑嘅肌膚，加上玲瓏浮凸嘅身材，試問有邊個男士唔鍾意呢？

內外兼備

雖然佢嘅寫真照性感度相當高，舉手投足更係魅力非凡，但咪以為佢只係得個殼喎，其實佢嘅學歷幾高㗎，先喺清邁嘅Lanna Commercial Technological College修讀會計，又喺菲律賓馬尼拉嘅遠東大學修讀商科，絕對係既有外在美又有內涵嘅靚女。

不過，由於佢嘅夢想係成為模特兒，故此畢業後便投身模特兒界，2015年開始經營社交帳號，最初主要分享一下工作及生活點滴，後來先至開始發放福利照，憑住迷人嘅外形及火辣嘅身材，令佢人氣大增，成為其中一位炙手可熱嘅泰國網紅。

Profile

出生地：泰國

身高：160cm

三圍：33E-24-34

Songkran Thongtup嘅網名叫「muoy_nok」，有逾390個貼文，當中嘅福利照張張都咁吸睛，而且好多都係胸部大特寫，真係逼爆眼球，令人心跳加速呀！