【是日通勝】

農曆十一月十五

壬寅年 壬子月 乙未日

吉時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、裁衣、動土

忌：栽種、安葬、醞釀

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、25、29、46

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

金牛座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙子座：得到幸運之神關照，財運特別好，生活無憂。

巨蟹座：迎來倒霉的一天，只要沒做虧心事就不用怕。

獅子座：待人寬容，不斤斤計較，整體運勢會好起來。

處女座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

天秤座：愛情運上升，單身者有望迎來一段美好緣分。

天蠍座：得失隨緣，保持一顆平和的心，煩惱可清空。

人馬座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

山羊座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

水瓶座：健康無大礙，但要注意節食收身易弄巧成拙。

雙魚座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）牛 脾氣差

鼠：財運不穩，做事粗心可招致金錢損失。

牛：是日沖煞，亂發脾氣會令身邊人受傷。

虎：心浮氣躁，做事不經大腦，容易惹禍。

兔：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

龍：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

蛇：運勢一般，有破財風險，行事忌草率。

馬：人緣佳，陪家人共享天倫，好運倍增！

羊：虛心向別人請教，遇上困難也能克服。

猴：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

雞：事業運強，有利求職者，獲聘機會大。

狗：外出要注意交通安全，切勿酒後駕駛。

豬：財源廣進，賺錢機會多，要好好把握。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

2023年舊世代的終結

承接上一篇，筆者不得不承認2023年並非一個好的年份，天災、人禍、疾病繼續發生，而經濟亦絕非轉角向上欣欣向榮的時機。在投資方面，大家依然需要相對保守，共同捱過寒冬之際。

2023年，除了是二元九運的八運最尾一年，同時在New Age亦是一個時代的終結，從而轉入另一個新世代！

每一個時代的轉接，必定會發生一些令人百思不得其解的現象。上帝要你滅亡，必先令你瘋狂。當然這並非代表世界要滅亡，然而在一個時代終結，一定需要發生一些調整去除瘀血，方能得以重生！

世界將會正式步入科技虛擬世代，傳統的行業會在短時間內被淘汰，並且由新一代全面接管。要延續生存，我們必須作出一些調整。電腦人工智能可以取代的行業，將會成為重災區，舉例書報攤將會全面消失，實體紙媒報章雜誌開始成為歷史，普世轉為網上閱讀，廣告行業亦不會再以文字照片方式出現，補習轉為網上授課，銀行業全面轉為網上理財……