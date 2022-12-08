Anson Lo完勝！魏浚笙慘遭Asha派檸檬兩度「失戀」

被MIRROR成員Anson Lo封為「顏值王」的魏浚笙（Jeffrey）日前偕Asha（徐㴓喬）為ViuTV原創劇《百萬同居計劃》接受東網專訪，在劇中飾演「阿希」的Jeffrey為追求Asha，不惜由「富二代」紆尊降貴做「花王」，可惜多情自古空如恨，眼白白目送Asha投入Anson Lo懷投。Jeffrey自言角色討好：「『希仔』係會不惜一切去追女仔，但唔會死纏難打，雖然明知個女仔唔鍾意佢，希望有一刻感動到人，平時兄弟就好似兄弟咁相處，會適可而止。」

Asha亦謂面對Jeffrey時，內心好矛盾，因為既對Anson Lo有感覺，但又不想傷好友Jeffrey的心：「要做到拒絕佢之餘，仲做到朋友，所以演呢個角色時，我都好緊張。」問到現實生活會揀Anson Lo還是Jeffrey？Asha笑言很貪心，最理想是享齊人之福：「佢兩個好唔同喎，不如先同Jeffrey拍拖，分手後再同Anson Lo一齊。」再經深思後，她還是當面拒愛Jeffrey，原因跟迷信有關：「我好信星座，拍《百》嘅所有人都睇晒佢哋啲星座，我係天蠍座、Jeffrey係金牛，Anson Lo係巨蟹，如果現實生活中拍拖，我應該同Anson Lo夾啲，星座係統計學，有根有據嘅。」

為劇中和現實生活上跟Asha大嘆無緣的Jeffrey，指在戲外的愛情觀相當理性，不會投放時間及感情在沒打算結婚的戀情上，雖然未向拍拖7年的經理人女友求婚，但早已鎖定對方為結婚對象，還無懼肉麻，當住Asha、宣傳人員向身邊在側的女友發表愛的宣言：「20歲時已經真係好鍾意佢，諗住30歲前，儲啲錢，心智成熟啲就結婚。」又指女友比他更專業，從不反對他拍親熱戲：「女友會叫我投入啲，因為拍攝，每分每秒都係錢。」

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魏浚笙服裝：Balenciaga

徐㴓喬服裝：GROUND(ZER)O, GYDA from ITHK