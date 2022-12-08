鄭裕玲倒戈撐HOY TV 　全男班陪遊世界

鄭裕玲離巢無綫後首個節目，是跟HOY TV合作拍攝旅遊節目，據知今次一拍即合，主要是因為跟余詠珊團隊合作，故相當有信心。嘉賓方面將「全男班」上陣，當中余德丞更曾與嘟姐去過挪威Happy！

藝人鄭裕玲（嘟姐）早前宣布與無綫結束近40年賓主關係，其後不時出席公開活動，更直言不少人向她招手。原來她離巢後首個節目是跟HOY TV合作拍攝旅遊節目，據知由前無綫高層余詠珊的「好好制作」負責，農曆新年後便出發，今次製作費高達7位數字，拍檔方面會全男班上陣，同樣離巢無綫的余德承是其中一位。攝製團隊超過20人，拍攝地點包括多個國家，以歐洲為首選，亦會於東南亞取景，整個旅程預計1個月，並將於2023年播出。

余德丞Encore伴遊

據知今次嘟姐肯接拍，全因早年在無綫拍攝《Do姐去Shopping》期間，與余詠珊的舊有團隊相當合拍，故今次可謂沒有猶豫下談攏。嘟姐昨日受訪時坦言：「因為余詠珊同監製周子妮知道我合約滿咗，又知我好鍾意旅行，咁我都3年冇去啦！依家就好似一個願望井咁，構思咗呢個節目，等我可以去唔同地方做啲特別嘢！大家以前合作得相當愉快，所以今次可謂一拍即合，至於人選同去邊度，就交番畀佢哋安排。」

有份拍攝的余德丞，原來多年前曾偕嘟姐到挪威拍攝《晚間看地球》，他昨日受訪時說：「如果今次再同嘟姐去，我想去加拿大，因為我喺嗰度出世，但就一次都未返過去，嗰度有靚景又有好嘢食，好似都唔錯。」