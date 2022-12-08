單車好手派備戰錦囊　向香港單車節出發

【特約報道】闊別4年的新鴻基地產香港單車節載譽歸來，將在12月18日正式啟航。六大單車項目中，30公里及50公里兩個非競賽組別報名反應特別熱烈，一班單車好手正整裝待發，作最好準備。他們分享備戰錦囊，包括活動前準備、踩車前熱身及路況關注等有用資訊。「亞洲車神」黃金寶亦大派專業貼士，指車手駕馭多條主要幹道之餘，更能細賞沿途風光，體會踩單車的真正樂趣。

今屆香港單車節以尖沙咀為起點及終點，途經「三隧三橋」，包括青馬大橋、昂船洲大橋及汀九橋，沿途風光如畫，同時亦富有挑戰性。物理治療師兼單車好手郭志堅(Andy)與他們車手好友積極備戰，他指單車節在清晨舉行，建議車手至少在比賽前一周調整作息時間，早睡早起，期間可進行跑步、游泳及踩單車等輕量運動，讓肌肉保持狀態。

車手備戰期間可多攝取碳水化合物，活動當日必須做好熱身，特別留意的是要做頸部拉筋，可以減低頸部長期向後彎壓到神經線而出現雙手麻痹的情況；其二是腰部拉筋，可以減少扭傷腰部；第三是為大、小腿拉筋，避免抽筋。車友亦帶備多項實戰用品(詳見表)，以備不時之需，例如天氣涼時，可以加手袖和腳套，當然可能要加貼身風褸；熱身時也可以磨擦膏加快局部熱身用。他建議年過40的車友應佩戴心跳錶上陣，將裝置連接單車的碼錶，計算有氧運動心跳率，是220減自己的年齡再乘以80%；若車友年屆60歲，其有氧運動的心跳率上限約為128，而最高可接受心跳率就是160(220減年齡)，踩車時必須留意心跳情況，以策安全。

他又提醒，過程會經過汀九橋及青馬大橋等大風環境，屆時車手可將身體向前趴下，捉緊把手，重心向下，若當日風力太大就不要使用輪框高度超過35或以上的輪組 ，因輪組愈闊就愈受風。

Andy的多名戰友亦大談過往參加單車節的體驗。年近70的CK則指，在起步時要慢車，僅記參加活動是享受過程，不必爭先恐後。Gary則提醒，在馬路上踩車時應視自己如駕車一樣，靠左行駛，時刻留意倒後鏡，轉線時要打手勢，同時不要太靠近路邊，因會被坑渠或雜物影響而導致炒車。Simon就說另一重點是不能「勾車」(跟着前車太貼)，若前車突然收慢就會發生意外，故此最好與前車保持至少一個車輪的距離。過往不時發生車手突然停下欣賞風景而發生意外，「黃校長」呼籲一眾車手用眼睛去靜靜欣賞靚人靚景，為安全起見，「眼動手機勿動」。

而年過年過五旬的Raymond則指最難忘的經歴是父子兵上陣，彼此互相照應，增進父子感情。有急救知識的體育教師古Sir則會帶備簡單急救用品，在需要時支援，他亦會帶備電泵，救人之餘亦會救車。

今屆單車節亦有星級車手坐鎮！一代車神黃金寶今年會參加30公里組別項目，笑指今次純粹與朋友一起踩車，感受氣氛，他樂見經歷數年疫情後，單車節盛事能夠隆重歸來，看見很多熱衷單車運動的市民踴躍參與，既開心又感動。

近年甚少踩單車的他，盼市民知道單車不單止作為競技，而單車節給予市民一個寶貴經驗，但提醒參賽者不要急於起步，所謂「十次意外九次快」，保持車速與距離十分重要。而大批車手踩單車時會產生氣流，車手或會被主車群牽引而不知不覺間踩得很快，「好似真空咁畀吸咗入去，個感覺會好新鮮，但操控得唔好就會易生意外。」

阿寶指單車在馬路上的視野與駕駛時不同，大家要觀察路面，如馬路之間的「貓眼」(路面反光標記) ，大橋的轉接位會有橫板和雪糕筒，路肩出入位會有障礙物或支援人員在使用；一旦遇上雨天就要預留煞車時間，保持更遠距離。在選用護目鏡時應留意，如天色昏暗時就不要戴太陽眼鏡；踩上大橋時會面對上斜及風阻問題，當中從左或右面吹來的風會影響平衡，惟車手只要保持穩定車速就能駕馭活動路線。