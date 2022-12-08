萌爆人氣角色　倒數X'mas

聖誕節很快便到臨，今年的氣氛的確較令人期待，能夠與心愛之人物一起渡過當然好興奮，就算只是喜歡的卡通角色，都一樣令粉絲幸福感滿滿。

【綠悠夢幻聖誕庭園】

說到夢幻的代表，不得不提一眾迪士尼朋友，由即日至2023年1月2日，荃灣廣場L5 PLAY GARDEN的《Disney主題綠悠夢幻聖誕》，以木雕、綠色植物和燈光，打造出兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」的8大必影森系打卡位，早上生機勃勃，晚上夢幻非凡。場內更設期間限定店、12月的周末及公眾假期還有連串精彩活動，包括聖誕音樂匯演、聖誕手作坊、聖誕手繪和扭波活動，另有慈善「聖誕小樹認領計劃」，配合商場的「冬日賞買就買」及「期間限定賞」，消費完賺埋優惠就更開心啦！

【冬日童話小鎮】

不是只有中秋節才有月兔，聖誕節都可以擁有來自荷蘭的人氣繪本角色Miffy，由即日至2023年1月3日，黃埔天地以「冬日童話小鎮」為主題，以Miffy最愛的橙色為主調，配搭不同形狀的冬日繽紛燈飾，打造不一樣的北歐夢幻國度，其中的打卡點包括於黃埔號設置的巨型拱門、拱門兩旁的巨型荷蘭風車和不同顏色Miffy，以及聚寶坊的Miffy夢幻列車及照相區等。另2022年12月25日及2023年1月1 日更會舉行需預先進行網上登記的「Miffy抱抱拍照會」，給粉絲們大派福利。