「澳洲奧斯卡」舉行　「雷神」基斯漢斯禾夫獲頒成就獎

有「澳洲奧斯卡」之稱的《第12屆澳洲影視藝術學院國際獎》（AACTAA）昨日（6日）於澳洲悉尼舉行，一眾澳洲影視紅星均有出席。上月受訪自爆基因有腦退化症風險而暫休陪家人的「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），亦與父母以及西班牙影星妻子Elsa Pataky拍拖出席。

基斯獲大會頒發AACTA先驅獎，他在拍檔兼AACTA主席羅素高爾（Russell Crowe）手中接過獎項後說：「今晚實在係好大榮譽可以從我一直尊敬嘅人（羅素高爾）那裡接受AACTA先驅獎，佢為我哋好多人喺海外鋪路，我感到非常榮幸。我期待今晚同我家人和朋友一齊慶祝呢個可愛嘅認可。」除了AACTA之外，基斯日前亦於美國《People's Choice頒獎禮》上獲最受歡迎男星獎，不過他因出席AACTA而缺席頒獎禮。

至於AACTA其他獎項方面，澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導的音樂傳記片《貓王》（Elvis）獲16項最多提名，最終不負眾望在AACTA掃走11個獎項，其中包括最佳電影、導演等。而飾演貓王皮禮士利（Elvis Presley）的美國男星Austin Butler就大熱奪影帝，可惜並未有出席頒獎禮。同片女星Olivia DeJonge則獲最佳女配角。