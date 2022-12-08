袁澧林黑Top搶鏡　張繼聰劍指5千萬票房

由張繼聰和袁澧林（Angela）主演的電影《窄路微塵》昨晚（7日）在西九舉行首映，女主角袁澧林以黑Tube top晒腰搶鏡，阿聰亦有老婆謝安琪撐場搶Fo。同劇的朱柏康提到拍攝時，因有好兄弟張繼聰在場，不覺得在工作，拍打邊爐戲時更是合拍。

張繼聰對於電影票房甚有信心，目標指向5千萬，笑言達到1千萬票房，先由Angela負責找數。他覺得電影主題充滿人情味，不少影評都表示有暖暖的感覺，故很適合聖誕檔期，「希望大家年尾睇一次， 2023年頭再睇一次，當開個好年。」他又戥Angela開心，憑電影獲得認同和讚賞，讚她勤力。

Angela亦即時向阿聰道謝，原來當初是阿聰向電影公司推薦她試鏡才獲得演出機會。阿聰聞言戲弄她：「唔夠喎！我畀個戶口號碼，你過番幾十萬嚟！」他表示預計會瘋狂謝票，會盡量配合出席。此時Angela大爆阿聰要請假11日拍廣告，在黃金檔期賺黃金，認真豬籠入水。

對於阿聰計劃包場請睇戲，近日與MIRROR成員呂爵安（Edan）傳緋聞的Angela，可會請Edan睇戲？她表示想請粉絲一齊欣賞，朋友方面沒有特別邀請：「我哋只係普通朋友。（你哋之前去睇阿聰個演唱會？）我哋唔係一齊去，係分開去。」阿聰亦幫忙解圍，解釋他們是各自各捧他場。

當再追問可會叫Edan捧場睇戲時，Angela一臉尷尬：「無叫佢睇。（點解唔叫？）自己朋友、屋企人和親戚愈多人睇愈好，因為係一套好有意義嘅電影，香港人會好有感受，希望佢都可以入場支持吓。（傳短訊叫佢支持？）佢鍾意睇就睇啦！」若Edan捧場睇戲便當作聖誕禮物？她即撒嬌說：「點解會咁樣呀！」