王賢誌搵仔圍伍詠薇　睇中戇居Howard想摸腹肌

由王賢誌主持的J2台節目《仔仔一堂》節目昨晚（7日）完畢後，王賢誌在社交網開直播，邀請Juzco、Kenny、Howard、Kevin、Louis、Andrew及Nelbon等仔仔輪流加入直播，跟嘉賓伍詠薇（伍姑娘）傾偈，傾足逾半小時，相當熱鬧。

王賢誌為何請伍姑娘加入，佢表示：「因為呢一集喺上年10月拍嘅，嗰日係我正日生日，所以就叫班仔仔好Casual，帶條泳褲就上嚟船P，我本嚟想搵埋伍姑娘嚟做嘉賓，因為伍姑娘喺港男度嗰種狂野，鍾意睇靚仔，但後尾個節目形式、遊戲有改，否則一年前伍姑娘已經參加咗我哋個節目。」Juzco跟伍姑娘說：「如果你嚟到，嗰啲嘢就係你摸。」Kenny搭嘴：「你可以逐個逐個摸。」伍姑娘即做出走寶表情，王賢誌就安撫她說：「唔怕、唔怕，我搵真人出嚟畀你摸番。」

問她會摸哪個部份？伍姑娘就揀腹肌：「蒙住眼會好摸啲，摸小腿真係好難估。」王賢誌又代網友問最鍾意哪位仔仔？伍娘姑就話：「個個都有印象，但會揀好戇居嘅Howard啦，同埋講嘢唔正，台灣嘅Kevin。」王賢誌話可安排任游水教練的Kevin作一對一教練。到Howard加入直播，伍姑娘和他互送飛吻，原來兩人曾合作過，伍姑娘表示鍾意「Shine Guy」，Howard問伍姑娘可鍾意「仆Ｘ」，她回答：「你係仆Ｘ？傻仔嚟嘅你，你PK啦，Howard。」伍姑娘又讚有「翻版王浩信」之稱的Louis比王浩信更靚仔。