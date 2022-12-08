NewJeans揮低IVE稱冠　《禹英禑》成今年最多人搜索韓劇

互聯網公司今日（8日）公布本年度在韓國最熱門的搜尋字眼，包括綜合、社會、韓劇、電影及韓流音樂等9個範疇，綜合範疇方面，「氣候變化」登上榜首，女星朴恩斌今年主演的人氣韓劇《非常律師禹英禑》排第2位，河正宇主演的劇集《毒梟聖徒》則進佔第7位，而朴恩斌亦登上人物排行榜第5位，今年去世的影后姜受延與憑韓劇《我的解放日記》上位的男星孫錫久則分別排第2及第9位。

韓流音樂方面，今年8月出道的女團NewJeans力壓另一新人王IVE成員張元英登上榜首，女團LE SSERAFIM、IVE、IVE成員安俞真、LE SSERAFIM成員中村一葉、NewJeans成員Minji則排第3至第7位。韓劇方面，《非》劇與《毒》劇分別登上冠、亞軍，《千圜律師》、《殭屍校園》、《二十五，二十一》、《律戰江湖》、《財閥家的小兒子》、《社內相親》、《我們的藍調時光》及《彈珠人生》就分別排第3至第10位。

此外，短影片社交應用程式近日公布本年度最熱門背景音樂排行榜，IVE的人氣歌曲《Love Dive》登上榜首，第2位則是男團ENHYPEN的《Polaroid Love》，第3位是Jason Derulo、Duke & Jones、Louis Theroux與Amelia Dimz的《Jiggle Jiggle》，天團防彈少年團則是擁有最多新追蹤者的藝人，女團BLACK PINK與BLACK PINK成員Rose則緊隨其後，分別排第2及第3位。