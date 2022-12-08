Billie Eilish又聯乘　大地色波鞋搶Fo

來到年尾，當然要及時換上新衫新鞋來慶祝自己又度過一年！因此近期各大運動品牌在年尾爭相推出波鞋新作來攻陷大家，Billie Eilish與Nike又再一次聯乘推出環保鞋款Air Force 1 Low鞋款；而ASICS與日本atmos也是再次合作推出地圖款波鞋GEL-LYTE III OG「Aged Map」大玩復古風格，各種風格的聯乘作絕對滿足大家的需求。

環保物料設計

Billie Eilish與Nike繼上次的聯乘作品Air Force 1 High大獲成功後，今次又帶來了兩款Air Force 1 Low，後者使用了前者剩餘的物料製作而成，目的是為了提醒大家要關注全球環境的可持續發展問題。兩款Air Force 1 Low分別是「Mushroom」與「Sequoia」配色，以柔和的大地色系為主調，整個鞋身除了拼接布料的特色外，還有貫穿全鞋統一的顏色設計，有個性之餘亦很低調。系列鞋款將於12月14日登陸官方指定店舖，如果想提前入手，可以在13日在BillieEilish.com選購。

同場加映：復古地圖波鞋

除了剔牌與星級紅人合作外，ASICS與日本知名波鞋店atmo亦再一次推出以世界地圖為主題的GEL-LYTE III OG「Aged Map」波鞋。鞋面圖案以隨着時間流逝漸褪色的復古世界地圖為靈感，搭配露出淡淡復古米色的鞋帶與中底，後踭則加上指南針圖案去凸顯地圖特色。其實地圖線路這些題材已不是首次出現在兩者聯乘的鞋款，2018年推出的GEL-LYTE III World Map，以及今年春季的地鐵地圖鞋款，都讓人眼前一亮。今次繼續沿用此概念設計，效果同樣出色，上次錯過了的鞋頭，記得火速行動入手了！