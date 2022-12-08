講到美味的西餐，又點止得意大利和西班牙咁少？高級法國菜、清新地中海菜，除傳統美饌，又有創意無限的新派菜式，甚至連外賣都有得揀，無不讓人垂涎三尺。

英倫傳統周日烤肉滋味

提起英倫菜，大家聯想到甚麼呢？銅鑼灣鬧市的隱世樓上西餐廳Bacchus負責人之一由英國回流，擅長炮製英式傳統菜式，故為餐廳帶來本地少有的滋味又正宗的英倫菜。餐廳最近就推出全新Sunday Roast半自助餐，於周日中午12點開始全日供應，主打烤肉、烤薯及蔬菜，並有多款沙律、前菜及甜品等，還有無限任食的冷盤及芝士，還可以優惠價品嘗期間限定的「經典英式烤肉」。此外，餐廳於平日選用新鮮時令食材炮製出多款高質午餐，套餐有頭盤、湯品、主菜及甜品，好似特別推介的頭盤北海道海膽法式多士、芝士蟹肉法式多士、主菜的牛油果蟹肉忌廉扁意粉等，用上時令肥美蟹肉炮製，鮮味無比。至於晚市則走Fine Dining路線，主打創意海鮮料理，以創新Fusion配搭出4道菜套餐，海鮮主菜推介有香煎鵝肝意大利飯，又有烤牛里脊配黑松露醬等，愛吃海鮮又喜好啖啖肉都有得揀！

澳洲小酒館風味

除了西班牙或法國小酒館，本地亦有其他國家風味的小酒館選擇。西環的澳洲小酒館G'Day Cafe and Restaurant，除因應秋冬在裝潢上作微調，還推出全新晚餐菜單，每日限量供應的鴨肝慕絲伴脆包片，軟滑慕絲配迷你多士，鹹甜開胃。涼拌八爪魚配醃墨西哥辣椒，配自家製青檸菠菜汁吃，香辛細膩。香煎和牛臀扒配濃郁的番茄莎莎醬及黑蒜醬，牛香味濃。另外還有8 安士烤美國濕式熟成肉眼牛扒、海鮮拼盤、焗金文畢芝士等，配創意雞尾酒或手工啤酒都咁夾。

創新破格

創意的菜式對客人來講，滿滿新鮮感。早前搬至中環的HAKU，每道菜都以創新破格的無國界料理作主打，近日餐廳推出全新秋冬菜單，菜式有北海道海膽配備長炭法式奶油多士及柚子松露汁，蘇格蘭小龍蝦做成吉士配三文魚籽，蘸蝦油青汁享用。魚子醬鵝肝配醃製柑橘吉士，鮮香富次。其他還有鴨蛋茶碗蒸、法國乳鴿燉紫椰菜、柚子胡椒煙熏牛小排等，甜品有杜松子黑加侖子西米、椰棗果醬冷萃咖啡雪糕及一口小甜點，每道菜都為你帶來不一樣的感覺。

法式體驗

高級的法國菜一向是慶祝之選，中環Clarence精選法國秋冬食材入饌，洋葱湯唔配麵包改配芝士和長通粉，別具風味。自家製麵根配加煙熏鵝肉混合的鵝肝醬，美味誘人。法式小雲吞釀菠菜、康提芝士及松露醬餡料，惹味香濃。其他還有紅酒燴蛋、阿爾代什栗子湯、油浸鴨肉、小龍蝦配米仔粉等。聖誕佳節則推出主題套餐，菜式包括鵝肝凍批、法式燉小牛肉和栗子蒙布朗等，隨時慶祝都無問題。

葡萄牙冬季滋味

西餐有不同的菜系，中環Casa Lisboa供應正宗葡萄牙料理。餐廳由12月10日至1月15日逢星期六、日及公眾假期推出葡萄牙冬季節慶Brunch，6道前菜包括紅蝦他他配牛油果及青檸油醋、葡萄牙傳統薯蓉青菜湯配辣肉腸、燒紅椒釀馬介休及三文魚籽、蒜蓉橄欖油八爪魚、葡萄牙氣酒煮蜆配海膽和砵酒慢煮伊比利牙豬面頰肉。主菜7選1，有招牌葡萄牙烤乳豬、葡萄牙焗鴨飯、焗馬介休魚扒、慢火炆牛肋骨配蒜蓉薯蓉、Piri Piri 燒本地有機雞、燒山羊肉配黑蒜薯蓉羽衣甘藍或葡萄牙甜酒燒八爪魚配香烤薯仔，客人可加錢升級至2位用的葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯，最後以木糠布丁、迷你葡撻、葡萄牙朱古力慕絲或菠蘿薄雲吞配雲呢拿雪糕作結，讓大家完滿地感受葡式美味。

新廚美饌

餐廳迎來新大廚，菜式和風格都會微調，香港瑞吉酒店新來的行政副總廚鄭曉峰師傅特別為The Drawing Room設計全新餐單，口味相當多樣化，牛油香烤比目魚加入檸檬和焦化牛油，配榛子泡沫，加添堅果氣息。改良版的法式龍蝦湯，選用藍龍蝦配法國埃斯普萊特辣椒、油漬番茄及拔蘭地忌廉皺葉椰菜，別具滋味。至於油香十足的香煎鴨肝，配灑滿核桃的法式布里歐麵包，口感十足。甜品有李子及榛及糖粉撻、胡桃白古力粒美式布朗尼，前者酸甜去膩，後者味道濃郁。

「美」味外賣

不想出外，又懶得煮，可以揀選高質外賣。全新外賣品牌 Chicago BBQ by Dan Ryan’s供應經典美式燒烤菜式，以秘製燒烤醬汁打造的有美式醬烤雞、16小時慢煙手切牛胸、烤梅花肉柳、6小時慢烤手撕豬肉和美式烤肉大拼盤等。漢堡方面，有炸雞、麻辣炸雞、手撕豬和煙手切牛胸肉等口味選擇，配椰菜沙律、芝士通心粉、一口炸雞粒、霹靂曲薯條或手撕豬肉芝士曲薯條，豐富又滿足。若是開派對的話，有3至4人的大家食套餐或5至6人分享的重量級食套餐，隨時隨地開餐都無問題。