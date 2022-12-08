靈敢侶情：不要錯重點

教廚藝課多年，發現很多學生在上課時都放錯重點。

最常見的，就是當我放麵粉、液體到碗裏，然後用膠刮攪勻成糰時，他們便會踮起腳尖，雙眼緊盯着碗，每次，我都會糾正他們：「一：突然用力地踮腳尖對腳踭不好，二：我把材料放進碗裏攪勻，你們期望有甚麼不能錯過的特別效果？」

學生應該看的，是導師的手勢，我怎樣攪拌、拿膠刮、刮碗、手哪裏用力、攪拌速度，這才是看社交媒體平台視頻學不到的。

另一個錯重點，在出爐時段。這些年以來，我的教室從未搞砸過學生的製成品，包括未試過忘記出爐、派錯成品、弄掉。可是，每次出爐，學生總會緊盯着同事，甚至衝去自己的座位，見成品安然無恙地放在桌上才回來聽書，但這個過程，他們已錯過很多重點。

於是，每次我都會很激心地說教：「在外買六個麵包或一個蛋糕，即使用料再好、舖租再貴，500元好了沒？你們付更多來學廚藝，我是你們的話，雙眼和雙耳只會跟着導師。」

我是說真的。話說十多年前，我還未出道，有一次去旅行，酒店為我準備了廚藝課活動，是做蛋糕的。在兩小時的課堂中，我的雙眼和雙耳從未離開過導師，他怎樣拿膠刮、怎樣用打蛋器、他的雙手怎樣活動、速度如何？力度如何？甚麼時候停？停了會怎樣檢查碗中的材料質地？就連哪根手指比較發力，我都沒有錯過。那個蛋糕？我才不在意，因為只要我從他身上學到手藝和知識，將來要重做一百個都不是問題。

時至今天，我真的做了幾百個蛋糕。

由於我囉嗦，人也很節儉，所以我在教課時，真的很煩：不可以踮腳尖、腰要直、腿站好、姿勢要正確，原因？「我們女人做家務做傷了，盆骨高低、手腕勞損、五十肩、將來誰照顧自己？」然後，也不可以錯重點，因為：「付800元就要拿到一千元、千五元走，這才值回票價。」

寫完這篇，我終於明白，怎麼學生都叫我「阿媽」了⋯⋯

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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