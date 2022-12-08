年度最多人搜尋明星公布　尊尼特普鍊贏韋史密夫排首位

2022年美國搜尋引擎網公布年度最多人搜尋明星，結果，荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）登頂！

尊尼成今年最多網民搜尋的紅星名字主要原因與他今年中和影星前妻安芭赫德（Amber Heard）的法庭戰有關。誹謗官司由4月開庭至審訊結束歷時3個月，日日成為網絡熱門話題！而安芭亦榜上有名排第3位。

尊尼與安芭法庭戰，結果搞到一地「花生殼」！而僅次於尊尼排今年最多人搜尋紅星名字第2位就是男星韋史密夫（Will Smith）。對於韋哥來說今年成敗都在「奧斯卡」，雖然他首度捧走奧斯卡影帝小金人，但同時他在台上同場加映一場「動作戲」！他因不滿妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）「鬼剃頭」問題被好友即頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）

開玩笑，一怒之下衝上台在「全世界」見證之下怒摑對方。結果一掌擊起千重浪，韋哥被全面封殺！而他亦「帶挈」埋事件中的另一主角基斯洛克及珍達雙雙打入今年搜尋榜第4位及第7位。

今年十大搜尋榜雖然被兩件大事的主角配角佔一半位置，但仍有一位荷里活新貴因唔生性連環犯事而「掹車邊」入圍排第8位。他就是憑DC超級英雄「閃電俠」上位美國男星Ezra Miller，他因今連環犯事被捕，包括打人、騷擾、公眾地方行為不檢、爆竊、更被指洗腦控制未成年少女，而吸引一眾網民上網搜尋。