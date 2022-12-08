嚴選旅行相機　智佳「拍」友

聖誕節及除夕假期臨近，唔少港人都會出門去旅行，雖然今時今日智能手機攝力已相當強勁，但對於攝影愛好者而言，高質素的相機依然無可取代。各大品牌近期都有新相機推出，正是入手良機，其中Fujifilm新一代無反相機X-T5支援7級防震及物體偵測功能，影人打雀既定且準，不失為旅行好拍友！

模擬菲林

X-T5採用Fujifilm相機的經典復古造型，「小柄」設計連電池重557g，同級來說算是輕巧。內建背照式4,020萬像素X-Trans CMOS 5 HR感應器，配以X-Processor 5高速影像處理引擎，支援ISO 125至12,800感光範圍、1/180,000快門及單次快門20張連拍。它的5軸機身防震系統提供7級補償，低光下也能手持拍攝，同時物體偵測功能背後是深度學習技術，自動偵測和跟蹤動物、鳥類、汽車、飛機等不同主體，以及人臉和眼睛，令用戶更能專注於構圖上。提到影人，此機另一賣點是Smooth Skin Effect功能及升级AF-S算法，前者自動平滑膚色，後者提升人物的對焦精度，影女友保證靚一靚。另外，同廠的菲林模擬模式一向好玩，此機具有19種之多，包括黑白、柔和、懷舊負片等，成像分外有Feel！針對戶外Vlog需要，它不但採用了防風雨結構，還提供184萬點的三向翻折式LCD顯示屏方便取景，加上能以6.2k@30p輸出12-bit ProRes RAW格式，高階拍片得到大滿足！

雙眼對焦

Canon EOS R6 Mark II建基於EOS R6，改用了2,420萬像素全片幅CMOS感光元件，支援每秒40張連拍，RAW連拍也有每秒30張！機身提供8級防震效果，全新自動偵測主體模式毋須進入選單就能切換拍攝對象，另新增了左/右眼優先對焦功能，適合習慣拍三七面的朋友。它支援經HDMI外錄無裁切的6K@60p 10-bit ProRes RAW短片，後製方便！

遙距自拍

Nikon最近為APS-C/DX格式無反相機Z fc追加黑色版本，另增添6款優選皮革新色，大玩Mix & Match！相機僅重390g，內置3吋104萬像素側反式觸控屏幕，專用撥盤便於獨立調校ISO、快門速度與曝光補償，操作直覺。內置EXPEED 6影像處理器，支援最高ISO 51,200感光度、4K UHD拍攝、AF-F主體自動追蹤。對應手機鏡射，一枝公去旅行也能遙距自拍。

耐衝防塵

Leica SL2-S Reporter延續同門的堅固設計，由全金屬機身、耐刮暗綠色漆面和芳綸纖維覆皮打包而成，既能抵抗極端溫度，又耐衝擊及防塵防濺，帶去極地遠行也能正常操作。攝力方面，搭載2,400萬像素BSI-CMOS感光元件、Maestro III處理器與ISO 100,000最大感光度，且支援每秒25張DNG格式高速連拍，瞬間捕捉Magic Moment。

天體追蹤

Pentax KF為同廠入門級APS-C片幅單鏡反光相機有2,424萬有效像素 CMOS感光元件，最高ISO 102,400感光度，支援每秒6張連拍及Full HD錄影，並內置Shake Reduction防震系統，提供4.5級防震修正與自動水平修正能力。另一賣點是天體追蹤模式，毋須赤道儀就能準確計算星體移動，帶去影星一流！

直倒錄影

Olympus影像部門自從被收購，首部掛上OM SYSTEM牌頭的可換鏡頭相機OM-5終於亮相，造型、按鍵均帶有昔日DNA，舊拍友不難上手。內置2,037萬像素Live MOS感光元件，最大感光度ISO 25,600，對應121點全十字形相位檢測自動對焦，取景自由度極大。特別一提，它是首部支援直倒錄影的M4/3無反相機，更符合手機上重看！