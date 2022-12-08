god合體上節目　尹啟相回想當年解散：我太小心眼

1999年出道的韓國元祖男團god於2005年宣布無限期停止活動，至2014年才齊人回歸樂壇，之後亦不時合體活動，而他們將於本月9及11日在首爾舉行演唱會，並會於12月24及25日在釜山開騷。

5人昨日（7日）亮相劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成員尹啟相回想當年自己曾經離開組合：「金泰宇每年都會聯絡我們，叫我們聚在一起，我們在分開的過程中其實有誤會，就是因為我們太像家人，才沒有一一說清楚，總是覺得大家會明白，一直保持沉默，反而令誤會變得更深，我太小心眼了，但成員們卻沒有這樣，還伸出手來，讓我們可以再次一起活動。」

他又回想當年再次合體開騷時，卻因為壓力太大而患上腦膜炎：「醫生曾經叫我不要演出，但當舞台的門打開的時候，我就知道那些痛楚根本不算甚麼，有人記得我，有人喜歡我們，這一切都像是奇迹一樣。」朴俊亨亦說：「老實說，像我們這群傢伙，假如沒有粉絲的話，根本不可能和這些名人做節目，他們直到現在還相信我們，即使我們犯了很多錯，還安慰我們，真的很感謝。」