【營事檔案】藍莓山藥　少甜下午茶

藍莓山藥是一道十分少見的菜式，卻美味又有益，更是老少皆宜的冷盤或前菜。有些人會害怕山藥滑溜溜而帶有粘液的質感，但簡單焯熟冰鎮後加上藍莓醬，不但沒有了滑溜溜的感覺，而且有甜甜的味道，更可成為一個具營養的下午茶！

山藥含皂角素 降膽固醇

山藥又名淮山、山芋、山薯等，是一種含高膳食纖維的五穀類，可提供身體能量。處理山藥時，有些人會雙手痕癢，感覺像皮膚敏感一樣，全因山藥所含的皂角素，某些人接觸後會引起過敏反應，因此建議戴上一次性手套才刨皮。皂角素除了帶來一些不便外，卻也是一種植物抗菌劑，可吸收膽固醇排出體外，因此也有降膽固醇的作用。黃豆、蒜頭、洋葱、蘆筍、等也含有少量的皂角素。

藍莓 美顏恩物

藍莓富含花青素，具有抗氧化功能，能夠防止紫外線傷害皮膚。因為足夠的抗氧化物可改善皮膚彈性、降低色斑產生，是具有美顏作用的水果，因此深受女士喜愛。其餘小紅莓、車厘子、黑加侖子等莓果類都含有豐富的花青素。

【藍莓山藥】

材料：

山藥 半根

藍莓 半盒

不添加糖藍莓果醬 2湯匙

低脂乳酪 30毫升

無糖杏仁奶 20毫升

做法：

1.戴上手套後將山藥去皮切段，備用。

2.山藥焯5分鐘後浸冰水備用。

3.果醬、杏仁奶及乳酪混合成醬汁。

4.在碟上放上山藥，淋上醬汁及加上新鮮藍莓，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。