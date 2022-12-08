Scarfesia過萬件印度手工披肩Pashmina 特價開倉

由Scarfesia舉行的2022 Christmas Friends & Family Sale，有過萬件印度手工披肩Pashmina特價開倉。

【特約報道】雲集世界各地最高品質披肩品牌Scarfesia, 由即日起至12月23日,過萬款頸巾、披肩、外套及飾物以低至1折發售, 最平$49就有交易！大部份款式買四送一，每款只得一兩件，非常有獨特性。仲有多款贈品， 數量有限， 送完即止。 未買聖誕禮物的你， 千萬不要錯過今次的機會， 約定姊妹們一齊去掃貨啦！

提起高質素披肩，大家就聯想起印度，印度披肩除了手工精細之外，設計背後還帶有其文化特色，被稱為可以佩戴的工藝品。

今次將展出多款印度各地區的特色手工藝披肩，包含非常珍貴罕有的Pashmina收藏品，除了可以了解Pashmina 的故事和出處， 仲有專人介紹如何配搭和打法。

Scarfesia 2022 聖誕開倉資料：

日期: 8/12 - 23/12

時間: 11am - 7pm (星期日12pm-6pm)

地點: 旺角廣東道1123號福安工廠大廈2樓B室(旺角地鐵A2出口)

Whatsapp查詢: 56308860