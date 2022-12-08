爸爸林俊賢因是非登熱搜　林鈺洧不知所措：我都唔開心

港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡與友誼小姐邢慧敏到藍田出席無綫節目《中年好聲音》活動與老友記玩遊戲。林鈺洧的父親林俊賢受到與女兒認親與前妻隔空對罵的負面新聞影響，撼低張敬軒、林家謙、林志穎等成為「年度熱搜娛樂名人」第一位，對此，身在內地的他直言非常唔開心。林鈺洧受訪表示：「我都好唔開心，佢好唔開心，我都唔知點算。（安慰下爸爸？）我都唔知佢接受咗訪問，我諗佢講吓架啫，諗住件事好耐之前已經告一段落。（有冇同爸爸聯絡？）呢排冇，一向間中先傾偈。我都唔開心，都想畀人安慰，聖誕都會同佢講聖誕快樂。」

講到唱歌林鈺洧指選美時曾被導師趙增熹批評不會發聲，不懂得用真聲，但自己喜歡在浴室唱歌，也希望好好學習。問到唱歌是否魔音級？她笑說：「應該喺佳麗裡面包尾。」邢慧敏笑說：「你樣樣都第一就搞唔掂。」選美時有連詩雅詩妹稱號的她指有學過唱歌，但放低多時，相信現在也不能唱得音準。梁超怡自言喜歡唱卡拉ok，尤其是普通話歌曲，對唱歌有少少信心。講到亞軍許子萱近日缺席活動，林鈺洧則指她正放假去旅行。

另外，《中》一眾參賽者蔡穎秋、戚家偉、陳敬賢、陳曙輝、傅劍華、何弘軒、龍婷、楊詠珊等都有出席活動，獻唱給長者，由老友記畀Like投票，最後由龍婷獻唱鄧麗君的歌曲《月亮代表我的心》勝出獲得「老友至Like好聲音」獎項。有「街頭鄧麗君」之稱的龍婷指參加《中年好聲音》至今仍未唱過鄧麗君的歌曲，問到是否留作秘密武器？她說：「希望有機會唱，等大會安排。」講到攞獎可會增加攞冠軍信心？她指會努力，因為參賽者大家也很努力，推動她更努力。