歐式概念麵包店新搞作　啤酒節入區有優惠

餐廳食肆除了食物質素高可以留住大家個胃同個心之外，不時推出的新口味與優惠更加能增加吸引力，於是乎不少食店品牌周不時推出新餐飲優惠，好似全新烘焙店開新店，帶來不少噱頭優惠，又有啤酒品牌走入觀塘區，請食客免費暢飲冰凍啤酒添！

電車主題新店

主打西式麵包、走都市烘焙店路線的Urban Bakery，最近於石塘咀開設全新形象品牌概念店，帶來傳統與現代歐洲烘焙風味的美食。新店以本土電車為設計主題，裝潢時尚，配合路軌、燈柱、路牌等元素，以黑灰色調及原本元素交織出藝術感滿滿的氛圍。新店主打法國最優質A.O.P.牛油製作的「皇牌法國牛角酥」及多款獨有的創新口味牛角酥，包括菠蘿牛角酥、焦糖法國牛角酥、流奶牛角等，還有多款歐式麵包，好似粿麥麵包系列、軟法包系列、法式牛油甜包系列、無麩質麵包及精緻甜品，當中的手工拿破崙蛋糕更是品牌的人氣必試之選。新店還特別推出純素及無麩質產品以及引入兩款咖啡豆，帶來香濃醇厚的即磨咖啡。為慶祝新店開業而推出多款優惠，包括於即日至12月16日惠顧任何牛角酥產品，可以優惠價半價加購咖啡一杯；於即日至12月9日期間出示身份證上的英文名中含兩個指定字母，包括U、R、B、A或N，即可尊享免費指定鬆餅（朱古力味，藍莓味或香蕉核桃味）一件，每日限量50件。

首度走到觀塘

喜歡同朋友啤一啤的，人氣啤酒品牌醇滑嘉士伯最近不定期舉行的「醇滑暢飲節」，於不同地區帶來2小時免費暢飲啤酒。今個12月，品牌首次走到觀塘，聯同11間區內食肆，包括九鼎百味、小紅館、合口味小廚、回味食館等，集小炒、海鮮、雞煲及羊腩煲等，大家於指定星期四（12月1、8及15日）指定時間惠顧、人均消費滿指定金額，即全枱可暢飲2小時醇滑嘉士伯。麻辣可以說是冰凍啤酒的絕配，小紅館的人氣菜式小龍蝦，以秘製醬料將小龍蝦乾煸，再加入秘製麻辣大火煮成麻辣帶甜的惹味下酒菜。又或鴻圖樓喜臨閣的水煮三鮮，水煮的做法結合了海鮮的鮮與川菜的麻辣，兩者搭配出平衡好滋味，陣陣的麻辣鮮香，既將海鮮的鮮味提升又能帶來刺激豐富的口感，而細滑冰凍啤酒搭配，清爽平衡。