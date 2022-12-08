陳奕迅為MV吊足3個鐘威吔　見暈爭啲「腦沖血」

即將開騷的歌神陳奕迅（Eason），於今日（8日）發布新歌《人啊人》MV，MV由金像獎新晉導演陳健朗執導，以一個人瀕死的第三觀視覺，告訴大家什麼是「人」，「人」又應何去何從？人生如夢幻泡影，帶出反正終有一日灰飛煙滅，何必再有執念。

MV用了超多CG及試驗性的特技，陳健朗在開場用了一個白色山丘沙漠的荒無畫面，突入人的心臟世界，再閃回時讓觀眾驚覺，荒無山丘原來是陳奕迅的裸體。MV中脫離肉身的Eason通往其他次元的門，穿梭在多維度宇宙之間，帶出貧富貴賤及深淺高低等，皆是妄心起滅，煙飛灰滅之時，心常空寂，湛然清淨。陳健朗說：「畫面想表達一個人瀕死期間嘅經歷，部分研究表示，人死後仍可有時間回顧一下整個世界，所以我哋大膽幻想，當你離開肉身成為另一種存在時，用第三身睇人生又會係點？」

《人啊人》由林家謙作曲，周耀輝填詞，李榮浩編曲，Eason直言收到林家謙Demo時非常喜歡，因為家謙在內唱了一句: 「Who we are？」 令他想到「人」這個題材：「我同耀輝講咗個構想，佢馬上就寫左份非常出色嘅歌詞畀我，佢喺歌詞裏面不停問問題，但冇結論，結論留畀聽歌嘅人去思考。」是次MV花近二十小時拍攝，單是吊威吔，一吊就吊了三個鐘，Eason坦言有點「腦沖血」見暈：「其實我唔知拍緊咩，好耐冇試過咁拍MV，不過我信導演，哈哈！我同阿朗傾過幾次偈，佢個腦好闊，有好多唔同諗法，好創新，所以我交晒畀佢，佢叫我做咩就做咩。吊威吔其實都辛苦，唔係講吊得耐唔耐，係因為我始終冇受過訓練，核心肌群（Core Muscle）唔夠力，好多動作都係靠核心肌群發力，所以我成日喺半空中自動後空翻，hold唔到好耐。好彩今次班武指，都係以前拍戲、演唱會合作過，佢哋好好，不停教我應該點做，最終都拍到導演收貨嘅鏡頭。」

今次Eason除了吊威吔，要被淋黑漿，又需與大班舞者跳舞：「淋落嚟嘅係似芝麻糊、混合類似小朋友玩嗰種口水膠質感嘅嘢，導演話食得嘅，哈哈。因為一淋咗就冇晒妝頭，所以呢部分放到半夜先拍，淋咗一共四、五次，剩係覺得凍，同自己好似變左條鱷魚，因為黑漿流咗入眼，好似有層霧咁。似鱷魚眼睛灰灰地，但都幾好玩，我睇相個效果都震撼。」

演唱會即將開鑼，Eason表示已提早排舞：「想練多啲，當做埋運動囉。（會唔會嚴格閉關免生病？） 都會呀，臨近演唱會少啲出街囉，見到演唱會大家咁支持，啲飛賣得咁好，都有壓力㗎，演唱會始終係一件好大嘅事，有時我都會驚一驚，唔知自己做得好唔好，但每當呢啲時刻，個天就會派人嚟鼓勵我，例如身邊朋友，或者喺街上面，都有好多鼓勵，行過撞到就會有人同我打招呼，然後話：『你啲飛好難買呀！加油呀！』真係好溫暖。多謝大家，咁多人錫我，我會加油做好每一場。」