Edan自爆體能勁差：拍完《I SWIM》就打回原形！

MIRROR成員呂爵安（Edan）下午（8日）以宣傳大使身份，回母校出席長跑活動宣傳，更與長跑好手黃啟樂及羅映潮齊齊拍攝宣傳片，扮跑拍照邊派心心。談到長跑，Edan笑指自己體能很差：「短跑仲可以，長跑就頂唔順，今次都有啲心郁郁想挑戰，可能係第一個邊跑邊做心心動作嘅人，哈哈。」他坦言因近期拍了兩套運動劇，才會操體能保持狀態，但拍畢《I SWIM》後便打回原形。Edan表示今日回到母校，直言很多回憶湧現，問到讀書時代是否校內風頭躉？他笑謂：「由細到大都係，哈哈，因為我鍾意表演，喺宿舍會唱歌跳舞、演Drama，比較活躍。」

近日頻為主演電影《過時·過節》謝票的他，表示過幾天會再去謝票：「老實講未必每個人都啱睇沉重同節奏慢嘅戲，見到成績唔錯幾開心，阿媽阿妹都有睇，阿媽仲讚我進步咗，冇以前咁尷尬。（目標想衝過千萬票房？）依家800萬，目標Set遠啲，希望2000萬！」

另問到阿Mo正積極接受康復治療，會否有説話想對他説？Edan表示：「希望佢早日康復，奇迹快啲出現，我哋會盡我哋所能去協助佢、幫咗佢，一定要身體健康。（有有探過佢？想唔想探佢？）想嘅！想嘅！不過暫時都未，因為都要睇佢屋企人同意，同各樣嘅許可先得。」

對於登上「十大熱搜娛樂圈人物」第二位，Edan笑稱多謝大家搜尋：「有啲人可能未見過我個名先Search，哈哈。（但MIRROR跌咗幾位喎？）MIRROR太多人識啦，所以唔使Search，無人識嘅先要Search啫！」但語畢即醒覺榜首是隊友姜濤，連忙補鑊笑稱姜濤因太正才成為熱搜。問到緋聞女友袁澧林新戲《窄路微塵》上映會否支持？他表示會互相支持。而談到打入叱咤樂壇頒獎禮「我最喜愛的男歌手」5強，他坦言能打進5強已很高興，因只出了一首單歌，透露年尾會再推出一首。

而談到終於與合作廣東歌《一表人才》及國語版《年青有為》的台灣男團「五堅情」成員邱鋒澤見面，他表示感覺特別：「第一次見，但又好似識咗好耐咁，佢皮膚超好。」他笑言對方一見到他便驚訝地說：「原來你咁高大！」兩人還一起外出吃飯，而他們亦會於稍後舉行的戶外音樂節再次碰頭，Edan指邱鋒澤已表明騷後很希望一起去品嚐港式「打邊爐」。