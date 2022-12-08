王君馨鍾舒漫台上鬥舞　被爆「年紀到」要小心腰骨

推動香港舞蹈及音樂文化的本地大型戶外舞蹈表演《Figure OUCH!》，將於本月28日在西九文化區舉行，有17位來自不同派別與舞種的導師參與演出外，更邀得5位熱愛跳舞的本地藝人鍾舒漫（Sherman）、黎美言（Winkie）、王君馨（Grace）、衛詩（Jill）、吳嘉禧（Cheronna）參加。今次表演以Y2K為主題，Sherman說：「我好希望可以着重喺Y2K年代，因為好努力去做跳唱文化，嗰時好多人喺香港做都好難，未必咁容易接觸到觀眾，依家就唔會啦，所以我就搵咗同樣都係2000年出道嘅跳唱歌手。」她自爆對Jill有私心，因為Jill以跳舞形象出道：「嗰時我都未入行，我仲去買佢隻碟，但係之後少咗跳舞，我真係好想好想佢可以Enjoy番呢樣嘢，真係好想好想。」

Grace說可以同台表演是非常難得：「以前都有機會跳舞，但可能揀歌都係公司決定，公司話跳咩就跳咩囉，但係可以參與埋creative嘅部分，以前就真係少有，所以大家會睇到幾唔同嘅我哋。」她更說很欣賞其餘四位藝人，特別是Cheronna：「Super Girls嗰陣我就識佢，但係第一次認真睇佢MV係佢有份填詞嘅《無利可圖》，我覺得佢pretty hot。」

Cheronna說她們出道的年代，整個制度與現在亦有所不同：「嗰陣有演出嘅機會難度好高，可能香港人欣賞嘅眼光，又未去到我哋呢度。今次難得有個咁大嘅舞台，除咗我哋，仲有好多需要機會演出嘅學生同老師，難得可以因為熱愛跳舞喺呢個台出現，我覺得好感恩。我未試過去Showcase，同跳舞老師同台，成件事好青春。」至於Jill認為各有風格，對跳舞充滿熱情：「我哋只係想享受跳舞，我哋只係想have fun。」Winkie分享排舞時的搞笑事，說大家都不是小女孩紮紮跳的年紀，所以在休息時間時研究如何保護腰骨：「一齊拉多啲筋，要養生啦！」她說其演藝學校學生亦會參與演出：「有啲學生7、8歲咋，佢哋真係好勇敢。」