劉倩婷感恩4任慧妍雅集會長　陳法蓉最難忘遇金融風暴

慧妍雅集和無綫共同製作的特備節目《慧妍雅集 愛心傳承40年》日前進行錄影，節目中多個受惠機構的代表送上答謝信，並由6位歷屆會長代表接受，其中應屆會長劉倩婷鼓勵一名小男孩時，更忍不住哽咽起來。劉倩婷説：「很高興能第4度擔任會長，1226日是我擔任會長的日數，這是一個很長的時間，有賴大家的信任，齊心協力，共同一心做善事。慧妍是一個很好的團隊，我引以為傲。在疫情下籌款特別困難，希望未來一年繼續努力，得到大家支持，可以籌得更多善款。因疫情關係，令每年一度的籌款晚會延期了3年。我很感恩，籌備多時的羽毛球慈善大賽於今年8月順利舉行，籌到的善款捐贈予5所學校！期望放寬條例後，明年3月的慈善籌款晚會亦可以順利舉辦 。」

身為信託委員會委員的陳法蓉已加入慧妍30年，她說：「第一次擔任會長是97年，那時遇上金融風暴，在籌備慈善籌款晚會過程中相當困難，為此出盡法寶不放過任何機會，那時會翻開雜誌的廣告，見到有客戶電話，便親自主動聯絡，務求得到贊助或捐款，終能排除萬難讓晚會得以順利進行。時至今日，因疫情關係導致整個經濟環境造成沉重打擊，慧妍亦絞盡腦汁搞搞新花樣去籌款，如會員親自畫畫做床單，不間斷的籌集善款幫有需要的人。今年是40周年，我們特意聯絡過去的受惠機構和受惠者，重溫昔日相片，大家都感觸良多。」

至於信託委員會主席曹敏莉，表示慧妍於1982年成立，亦是她出生的年份，感覺上是慧妍陪着她成長。10年前她成為會長時，剛剛成為媽媽，深切體會到父母最希望小朋友能健康快樂地成長，因此她當時選擇「健康」為當年的慈善主題。