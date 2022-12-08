菊梓喬曾被男友呃慘做第三者　少提感情事怕做新聞

菊梓喬（Hana）日前為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談推出新歌《隨意瞞》感受。她說：「一見到歌詞，使唔使咁度身訂造？句句都好似經歷自己每段嘅感情咁。通常都覺得被騙係受害者，但其實自己有得揀離開，就係因為自己唔捨得，連自己都呃埋自己，騙自己先至最痛。(有邊次被傷害得好深？) 有一次嘅經歷好恐怖，佢每逢大時大節都話要開工，但我相信佢，冇Check佢，連電話都唔睇，點知拍拖幾年之後，先至發現佢原來一直都有個女朋友，佢講大話我完全發覺唔到，佢不停做戲我都唔知，自己無啦啦被成為第三者，因為真係接受唔到所以離開。(有冇嚇怕咗？所以未到最後一刻都唔公開？) 因為太多變數，自己亦都唔鍾意用呢啲嘢去做新聞，所以我平時都好少提及私人事，如果真係有一個長久、穩定，我係會同大家分享。」

談到近年Hana派歌數量比早年少，她說：「依家可以慢慢去製作每首歌，好似生BB咁，一次過生十個同生兩個，點都有份別。(嚟緊出歌計劃會點？)依家冇得計劃，因為太多不確定，我上年計劃嘅嘢，冇一樣嘢跟到。疫情令到連出街同正常溝通都唔得，所以有時諗得太多都會失望，我唔想令自己咁大壓力。疫情下，之前有段時間比較悲觀，好抑鬱，一起身喺度喊，坐喺度乜都唔想做，又唔敢睇返以前自己啲嘢。依家學識同自己講要由頭開始，歸零，慢慢個人就會比較舒服。疫情下自己狂清潔屋企、洗碗同執嘢，好似斷捨離咁，有時去埋朋友屋企清潔，原來咁樣自己會覺得好舒服，有一個治療作用。」