陳美齡望新年見証孫女出世：已預備山珍海味畀新抱補身！

新編粵劇《呂布情傾貂蟬》晚上（8日）於西九戲曲中心再度公演，多位演藝界好友包括：陳美齡、葉童、黎燕珊、錢小豪及梅小青等，亦有到場支持。陳美齡高興表示能趕及回港欣賞：「期待咗好耐，之前返咗日本，本身今日有嘢做，但咁啱取消咗，所以嚟到捧場。」她表示早前離港後，先到美國探望兒子及待產新抱，然後再返回日本工作，表示稍後會再飛美國：「希望搏個孫咁啱出世，可以幫新抱親手煲薑醋，預產期農曆新年左右，有機會係隻老虎女，到時屋企就3隻老虎，因為阿仔同新抱都係老虎。」她指早前已預備了很多物品送給孫女，稍後會再添置金器，問到可有傳授生產心得予新抱？她笑言已將自己多本育兒著作送給他們取經，直言最重要新抱心情好、不要太緊張及吃得好，已預備山珍海味給她補身。

同場的葉童則表示但凡表演她都喜歡到場觀賞，笑言粵劇演出場數不多，但戲迷卻不少，自己每次也搶不到票，問她有否想過嘗試粵劇表演？她説：「呢個對我有啲遙遠，如果有班主賞識我都可以試下嘅，哈哈！不過我知道粵劇真係要花好多功夫同時間先可以上台，以前拍戲試過呢類造型，只係拍咗一日戲，個頭已經『赤』到不得了，因為頭飾好重，仲要唱歌同演喎，所付出嘅體能同精神好大，我呢啲唔係科班出身，臨時伸隻腳入嚟，雖然觀眾會體諒，但自己會唔好意思。」另她表示早前剛為新晉導演客串電影一角，亦有每天在演藝方面增值自己，希望能繼續給予觀眾驚喜。