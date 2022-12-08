馮德倫力撐《無間道》20周年紀念　劉偉強想原班人馬再拍續集

藝人馮德倫（Stephen）早年成立工作室，其首個項目《無間猿》以電影《無間道》作為故事藍本，推出多款數位收藏品，而適逢今年是電影《無間道》20周年紀念，今日(8日)他便聯同導演劉偉強舉行一個對談會，分享頸目的意念。Stephen認為經典電影不能觸碰，故想將電影帶入Web3世界，透過無間猿將經典延續，讓年青人能夠接觸得到當年的電影盛況。Stephen並將第一隻特別版數位收藏品送給劉導演，電影的台前幕後也會獲得一只，每只都是獨一無二，十分珍貴。問到導演會否用作抄賣？他表示不會，會好好保存下來，自言對Web3世界不熟悉，但都知道能賺錢，笑言自己好「Old School」最近還重用菲林機拍照。Stephen表示：「希望後生一輩可以融入當時電影風摩程度，喺另一個宇宙，搵番無間道嘅氣氛。」

不知不覺今年是電影20周年，劉偉強也幾乎忘記，感覺時間飛逝，他準備下周一(12日)起將三集電影的修復版再次上映，「12月12日上映係有特別意思，因為20年前電影都係這天上映。」對於會否原班人馬再合作拍攝時，他表示是好提議，可以考慮。他個人最喜歡第2集，回想拍攝第1集時最艱難，「當時無人睇好，因為坊間好多卧底戲種，一年只有4部電影，所以拍到係好難，我啱啱開公司，公司仲係家徒四壁，咬實牙根，同自己講唔可以衰得，唔可以死，如果唔係就要轉行揸的士。」